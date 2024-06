Maciej Dowbor postanowił pożegnać się z Polsatem po 20 latach pracy. Jego decyzją byli zaskoczeni koledzy z branży. Nie wiadomo, gdzie wybiera się prezenter. Krążą plotki, że podobnie jak jego matka Katarzyna Dowbor trafi do TVP. Ma zostać nowym prowadzącym "The Voice of Poland". Wraz z nim program miałaby prowadzić Paulina Chylewska.

Reklama

Maciej Dowbor po 20 latach odchodzi z Polsatu

Żegnaj Polsat! Z tą decyzją biłem się od kilku, a nawet kilkunastu miesięcy. Była ona jedną z najtrudniejszych w moim zawodowym życiu! Postanowiłem zakończyć mój "związek" z Telewizją Polsat. Dziś poinformowałem o tym moich przełożonych - napisał na swoim Instagramie Maciej Dowbor.

Piotr Gąsowski żegna młodszego kolegę

Decyzję młodszego kolegi z programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" postanowił skomentować Piotr Gąsowski. Panowie wspólnie prowadzili aż 17 edycji tego programu. Gąsowski na swoim Instagramie opublikował bardzo długi wpis.

Drogi Maćku! A jednak to prawda, że odchodzisz. W takim razie zaczynam tęsknić i łzy ronić! Coś ty zrobił? To ja po całej wielkiej burzy wracam do programu, a ty nagle "wysiadasz", a w zasadzie "wyskakujesz" z rozpędzonego samolotu!? Mam nadzieję, że wziąłeś jakiś spadochron, a jeśli wziąłeś, to że ci się otworzy przed lądowaniem na twardym gruncie! - czytamy.

Piotr Gąsowski wspomina o Krzysztofie Ibiszu

"A jeśli się nie otworzy… to ja będę czekał na dole i cię złapię - dodał. W dalszej części postu Gąsowski pochwalił Dowbora za to, jak się rozwinął. Stwierdził, że na jego oczach z "chłopięcego i sprawnego redaktora prowadzącego" przeistoczył się w "artystę mikrofonu".

Dla mnie jesteś Top 10, a nawet Top 5 polskich prezenterów i prowadzących! Oczywiście… zaraz za mną! Wiadomo, że Krzysztofa Ibisza się nie przeskoczy, ale on tytuł Top 1 ma już dożywotnio i "pożywotnio" zarezerwowany! Podobnie jak młodość i zęby! I pisze Ci to Gąs, który we wszelakich telewizjach właśnie niejedne zęby zjadł! - napisał.

Reklama

Na koniec zadeklarował, że bardzo chętnie poprowadzi program, czy koncert w towarzystwie Macieja Dowbora. Do postu dołączył rolkę, w której pokazał fragmenty ich wspólnych występów.