Katarzyna Dowbor była gospodynią programu "Nasz nowy dom". Prawie rok temu została zwolniona przez Edwarda Miszczaka. Nowy dyrektor programowy zdecydował, że jej miejsce zajmie Elżbieta Romanowska.

Katarzyna Dowbor po zwolnieniu z Polsatu dołączyła do TVP

Katarzyna Dowbor długo nie pozostałą bezrobotna. Na początku tego roku dołączyła do zespołu "Pytania na śniadanie" Prowadzi je w parze z młodszym kolegą, czyli Filipem Antonowiczem. W rozmowie z Dziennik.pl prezenterka odpowiedziała na pytanie, czy wybaczyła Edwardowi Miszczakowi to, co zrobił.

Reklama

Ja nie mam czego wybaczać. To są decyzje pana, który taką miał wizję, taki miał pomysł - powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl.

Katarzyna Dowbor ostro o Edwardzie Miszczaku

Przy okazji wbiła szpilę nowemu dyrektorowi programowemu Polsatu.

Ja z podziwem patrzę na to, jakim celebrytą stał się pan Edward, bo co otworzę jakieś media, to wszędzie on. Myślę, że ja tylu wywiadów nie udzieliłam, co on a podobną ilość czasu pracujemy. Nie mam czego wybaczać, to są jego wybory, jako dyrektor ma prawo do otaczania się swoimi ludźmi. Widocznie ja nie byłam jego człowiekiem. Nie pasowałam mu, ale z jakiego powodu nie wiem, bo merytorycznych uwag nie usłyszałam żadnych. Być może woli blondynki - mówi z uśmiechem Katarzyna Dowbor.

Cały wywiad z Katarzyną Dowbor już jutro na stronie Dziennik.pl.