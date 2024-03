Katarzyna Dowbor jest jedną z tych prowadzących, które zastąpiły w "Pytaniu na śniadanie" starą ekipę. Wśród tych, którzy stracili pracę w śniadaniówce TVP były m.in. Anna Popek, Małgorzata Opczowska, czy Małgorzata Tomaszewska.

Katarzyna Dowbor odeszła z Polsatu

Katarzyna Dowbor latem ubiegłego roku pożegnała się ze stacją Polsat. Decyzją dyrektora programowego Edwarda Miszczaka jej miejsce w roli prowadzącej program "Nasz nowy dom" zajęła Elżbieta Romanowska.

Na nową pracę Dowbor nie czekała zbyt długo. Na początku stycznia przyjęła propozycję od TVP i prowadzi "Pytanie na śniadanie" w parze z Filipem Antosiewiczem. Czy Katarzyna Dowbor decyzję o pracy w śniadaniówce Telewizji Publicznej konsultowała ze swoim synem Maciejem, który również występuj w roli prezentera?

Maciej Dowbor doradzał zawodowo swojej matce?

- Oczywiście, że tak. Wiele osób mnie czasami pyta albo tworzy taką tezę, bo tobie było łatwiej, bo mama. Jeśli mogę powiedzieć, co było mi łatwiej, to w mojej karierze łatwiejsze było to, że miałem z kim porozmawiać o swojej karierze zawodowej. Nawet jeśli, bo to jest inne pokolenie ludzi mediów i nie ze wszystkim się zgadzałem - powiedział Maciej Dowbor w rozmowie z Dziennik.pl.

Prezenter Polsatu dodaje, że często rozmawia ze swoją mamą o sprawach zawodowych. - Nawet częściej niż o prywatnych, bo jestem ciekaw jej opinii. Na szczęście od pewnego momentu ja stanowię dla niej jakiś mikroautorytet, czy jakieś decyzje powinna podjąć, czy coś zrobić - dodaje Maciej.

Śmieje się, że "oczywiście nie miałby żadnych szans, by ją przed czymś powstrzymać". - To jest silna osobowość. Zresztą ja się takimi kobietami otaczam o niebanalnej osobowości, które nie dają sobie w kaszę dmuchać. Tak już mam - mówi Maciej Dowbor.

Maciej Dowbor o "Pytaniu na śniadanie" Specyficzne medium

Jego zdaniem powrót jego matki do TVP w roli prowadzącej "Pytanie na śniadanie" to bardzo dobry pomysł. - To jest format, który jest bardzo dobrze znany. Specyficzne medium, ale daje niezwykłą frajdę z pracy- stwierdził.

Maciej Dowbor dodał, że gdy tylko jego mama dostała taką propozycję, podpowiedział jej, by ją przyjęła. - Jak dostała tę propozycję, to powiedziałem ja bym poszedł, gdybym był na twoim miejscu. Fajnie, że została sparowana z młodym gościem, czyli Rudym, który jest zresztą moim kolegą. To też pewna zmiana trendów w Polsce, bo dotychczas wydawało się, że kobiety w mediach tak po 60. to do piachu, zapomnieć o nich i tylko zająć się wnukami a pokazała, że można w tym wieku otwierać nowy rozdział życia - tłumaczył w rozmowie z Dziennik.pl.

Jakie były pierwsze słowa Katarzyny Dowbor po tym, jak poprowadziła swój pierwszy program?

- Powiedziała: "Boże jak musiała wcześnie wstawać" - wyznał Maciej Dowbor.