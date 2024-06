Natalia Siwiec zaistniała w mediach dzięki jednemu zdjęciu. Wykonane ono zostało w 2021 roku podczas Euro. To właśnie po publikacji tej fotografii zaczęła o niej mówić cała Polska.

Skąd pochodzi Natalia Siwiec?

Gdy pojawiła się na stadionie podczas jednego z meczów otrzymała nieoficjalny tytuł "Miss Euro". Od tamtej pory Natalia Siwiec zaczęła pojawiać się na tzw. ściankach i czerwonych dywanach. Do dziś mówi się o tym, że to, że znalazła się w odpowiednim miejscu i czasie, wcale nie było przypadkiem.

Natalia Siwiec pochodzi ze Śląska a dokładnie z Wałbrzycha. Sama o sobie mówi, że jest "śląską dziołchą". W wywiadach przyznawała, że chciała się z tego miasta wyrwać. Wiedziała, że może jej w tym pomóc uroda. Przezywano ją "Pająk".

Pierwsze akty zrobiła, gdy miała 13 lat

Pamiętam, że wtedy myślałam: "Dziś mnie nie chcesz, ale zobaczysz! Za pięć lat będę super d... i podjadę pod twój dom wypasionym autem czy motorem. I wtedy powiem ci: Cześć i na razie". To było szczeniackie marzenie. Nigdy tak nie zrobiłam - wspomniała w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

Uprosiła rodziców, by sfinansowali jej pierwszą sesję zdjęciową. W rozmowie z "Galą" wspominała, że pierwsze akty zrobiła sobie, gdy miała zaledwie 13 lat, a na sesji towarzyszyła jej przyjaciółka. Prawda wyszła na jaw na lekcji religii.

Pamiętam, to była lekcja religii. Wszyscy oglądali jakieś zdjęcia, więc ksiądz się wydarł, żeby go słuchać, i zabrał mi tę kopertę, która leżała na ławce, z niecenzuralnymi fotkami i poszedł z nią do dyrektorki. Pewnie nieźle się zdziwił, jak zobaczył, jakie tam są zdjęcia. Oczywiście później dywanik, dyrektorka powiedziała, że do "Playboya" to możemy sobie pozować, ale dopiero, jak wyjdziemy z podstawówki. I chciała to pokazać na szkolnym apelu - wspomina Natalia.

Jak Natalia Siwiec została żoną Mariusza Raduszewskiego?

Sesja pozwoliła jej na start w konkursach miss. Zdobyła tytuł Miss Bałtyku oraz Miss Dolnego Śląska. Podpatrywała i zachwycała się "polskimi Beckhamami", czyli Dodą i Radosławem Majdanem. Sama związala się z pikarzem Wisły Kraków Damianem Gorawskim. Ich związek się rozpadł a Natalia związała się z innym sportowcem - Mariuszem Raduszewskim, który był reprezentantem w piłce plażowej.

"Debiut" Natalii Siwiec podczas Euro 2012

Dwa i pół roku byłam zakochana. Opowiadałam obcym ludziom w pociągu moją historię. Zdarzało się, że podjeżdżałam pod blok Mariusza i patrzyłam, czy świeci się światło. Miałam pomysł, żeby zrobić sobie z nim dziecko i nic mu nie powiedzieć - wspominała Natalia.

Jej ukochany zostawił dla Natalii żonę i dzieci. Ślub z "miss Euro" wziął w Las Vegas. W 2012 roku wrócili do Polski i właśnie wtedy Siwiec pojawiła się na trybunach Euro a dokładnie 12 czerwca podczas meczu Polska-Rosja. Natalia wspominając ten dzień w rozmowie z "Galę" wyznała, że była zła, że nie mają loży VIP.

Zamiast tego niezbyt dobre miejsca, za to koszmarnie drogie. (...) Przed meczem Polska – Rosja były zamieszki i opóźnienia, więc fotoreporterzy chodzili po trybunach i robili zdjęcia. Jeden zaczął mnie fotografować. Byłam zła na niego. Podeszli też inni. Na drugi dzień w internecie była cała galeria moich zdjęć. I lawina ruszyła... - wspominała.

Czy to była "ustawka"?

Mimo, że tytuł "miss Euro" podobał się jej, musiała mierzyć się z komentarzami, że sesja była "ustawką". Wyznała, że obecność na kolejnych meczach, owszem była już planowana, ale na tym pierwszym absolutnie nie.

Z fotoreporterami miałam ustawkę na Stadionie Narodowym. To już była świadomość, to już było wszystko takie przemyślane, koszulka z orłem, później "Bad Boy Campbell" - mówiła. Od tamtej pory telefony się rozdzwoniły. Natalia wyznała, że wykorzystuje swoje pięć minut. Miała sesje m.in. w "Playboyu" i "CKM".

Jestem tarczą, w którą się rzuca lotkami. Ludzie zawsze coś sobie wyobrażali na mój temat, mimo iż to nie miało ze mną nic wspólnego. Media też kreują taki mój wizerunek: "Jak seksowna, to głupia i tylko seks jej w głowie". Nie za bardzo mnie to dotyka. Ten, kto mnie zna, wie, jakim człowiekiem jestem, i tylko to się dla mnie liczy! - wyznała.

Dziś nadal jest żoną Mariusza Raduszewskiego i mamą córki Mii.