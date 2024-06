OGAE Polska to klub fanów Eurowizji. Organizacja ta właśnie poinformowała, że wygrała proces z TVP. Chodzi o ubiegłoroczną Eurowizję a dokładnie preselekcje do tego konkursu, które wygrała Blanka. Czego dokładnie dotyczył wyrok?

Polska bierze udział w konkursie Eurowizji od 30 lat. Niestety ani razu nie udało nam się wygrać. Najwyższe, bo drugie miejsce zajęła Edyta Górniak. W tym, czyli 2024 roku, naszej reprezentantce nie udało się dostać do ścisłego finału.

TVP pozwana do sądu po Eurowizji

Sporo kontrowersji wywołała ubiegłoroczna reprezentantka, czyli Blanka. Media i środowiska eurowizyjne na czele z OGAE Polska nie za bardzo chciały uwierzyć w to, że wygrała preselekcje. Chcieli uzyskać od TVP wyniki głosowania, by sprawdzić, czy przypadkiem nie zwyciężył ich Jann.

TVP stroniło od udzielenia informacji a OGAE Polska zgłosiła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Okazuje się, że właśnie wygrała proces.

Zapadł wyrok w sprawie TVP

Wygraliśmy z TVP! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że telewizja powinna udzielić nam informacji publicznej o przebiegu polskich preselekcji z 2023 roku - brzmi treść oświadczenia na Instagramie.

Portal Eurowizja.org informuje, że sąd przyznał rację organizacji, stwierdzając błędy administracyjne po stronie TVP oraz nieuzasadnione uznanie przez nadawcę, że wyniki preselekcji są szczególnie istotną informacją. Zgodnie z tym wyrokiem stacja musi upublicznić wyniki głosowania jury oraz widzów z ubiegłorocznych preselekcji. Nie sprecyzowano, kiedy ma to nastąpić.

Fani Eurowizji nie kryli zadowolenia. To jest ogromna ulga i sukces eurowizyjnej społeczności; W jedności siła; Gratulacje! To super wiadomość, chociaż wiadomo, że niczego już nie zmieni, to może dowiemy się prawdy; Ogromne gratulacje i powód do dumy!; Good job! Nareszcie udało nam się - pisali w komentarzach fani.