Sanah to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Jej albumy cieszą się ogromnym powodzeniem a bilety na koncerty wyprzedają w ekspresowym tempie. Niedawno Sanah wydała album, w którym śpiewa piosenki oparte na wierszach znakomitych polskich poetów. W jednym z utworów piosenkarka wykorzystała utwór Jacka Cygana.

Sanah nagrała piosenkę Jacka Cygana bez jego wiedzy

Znany i wybitny tekściarz nie miał pojęcia o tym, że młoda artystka wykorzystała jego twórczość. W podcaście Anny Jurksztowicz "Legendy Showbiznesu" opowiedział, jak doszło do tej sytuacji. Chodzi o tekst "Rozwijając Rilkego".

Trzeba powiedzieć, że stało się to bez mojego udziału. Nie, że jakieś kumoterstwo, albo jakiś agent coś załatwiał. Nic nie wiedziałem. Po prostu Sanah sobie kupiła tę książkę w Gdańsku i wybrała ten wiersz. Skomponowała muzykę i nagrała - wyjaśnił Jacek Cygan.

Jacek Cygan wytoczy proces Sanah?

Czy zamierza z tego powodu wytoczyć proces piosenkarce? Okazuje się, że nie.

Potem zaprosiła nas na koncert z żoną i jesteśmy w bardzo dobrych kontaktach - powiedział tekściarz. Piosenka "Rozwijając Rilkego" w wykonaniu Sanah ma już ponad 4 mln odsłon na YouTubie. Jacek Cygan to autor wielu tekstów dla wielu polskich artystów. Do tych najbardziej znanych należą m.in. piosenki Majki Jeżowskiej, czy przebój Edyty Górniak "To nie ja".