Festiwal w Opolu zakończył się w minioną niedzielę. Podczas ostatniego koncertu poświęconemu twórczości Janusza Kondratowicza wystąpiła m.in. Kayah. W pewnym momencie zaczęła przemawiać do zgromadzonej publiczności. Jacek Cygan, który prowadził koncert, musiał zareagować i sprowadzić ją na ziemię. Jak to zrobił? Co odpowiedziała mu Kayah?