Małgorzata Tomaszewska uchodziła za jedną z najbardziej lubianych prezenterek TVP. Pod koniec 2023, gdy zmieniły się władze, prezenterzy i dziennikarze zaczęli tracić pracę.

Zmiany dotknęły również redakcję "Pytania na śniadanie". Wśród tych, którzy musieli pożegnać się ze stacją była również Małgorzata Tomaszewska. Jej zwolnienie wywołało sporo kontrowersji ze względu na to, że była wówczas w zaawansowanej ciąży. Prezenterka nie zabierała głosu w sprawie tego, co się wydarzyło. Skupiła się na życiu prywatnym. Najpierw na oczekiwaniu na przyjście na świat małej Laury, a od lutego na opiece nad nowo narodzoną córką.

Małgorzata Tomaszewska nadrabia zaległości. Opublikowała post o TVP

Teraz postanowiła nadrobić zaległości. Zamieściła w mediach społecznościowych obszerny post, w którym podziękowała widzom za wspólnie spędzone lata w TVP. Nie tylko do nich się zwróciła. Na Instagramie opublikowała filmik, w którym widać kadry i urywki z różnych programów, które prowadziła na antenie TVP.

Moi kochani, to nie pożegnanie. To tylko kolejny przystanek. A jak się jechało? Znakomicie. Gdzie jedziemy dalej? Jeszcze nie wiem. Teraz chwila na wspomnienia - napisała.

Jestem wdzięczna za 5 pięknych zawodowych lat w Telewizji Polskiej. Wiele się nauczyłam i wiele przeżyłam. Poznałam ciekawych ludzi, a nawet przyjaciół, co podobno w show-biznesie się nie zdarza - dodała.

Komu podziękowała Małgorzata Tomaszewska?

Nie zabrakło także podziękowań dla ekip, z którymi miała okazję współpracować.

Dziękuję mojemu najlepszemu współpasażerowi Olkowi Sikorze - na koniec świata i jeszczeeee daleeeeej! Dziękuję także Tomkowi Kammelowi i Rafałowi Brzozowskiemu. Praca z Wami to przyjemność. Kochani widzowie! Podczas wszystkich tych produkcji byliście ze mną, czasem nawet osobiście, pod scenami, przemierzając tysiące kilometrów. Bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście NAJLEPSI! Do zobaczenia w kolejnej trasie! - napisała.

Czyżby ostatnie zdanie zwiastowało jej powrót do telewizji? Czas pokaże.