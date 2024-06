W latach 201-2023 Marta Piasecka, bo o niej mowa współpracowała z TVP. Prowadziła m.in. "Panoramę Info" a widzowie mogli ją oglądać także jako prowadzącą "Teleexpress".

Przed przejściem do TVP pracowała w Polsacie, "Gazecie Polskiej" oraz we Frondzie. W 2013 r. pracowała w telewizji Republika. Gdy nastąpiła zmiana władzy i 20 grudnia 2023 roku TVP przerwała emisję, to Marta Piasecka była tą, która opublikowała w mediach społecznościowych nagranie zza kulis.

Jest po godzinie 17.00, jestem w studiu, mam wszystko przygotowane. Zaraz państwo pokażę. Tu są karteczki, materiały przygotowane przez naszą ekipę z "Teleexpressu", która trzyma rękę na pulsie- mówiła na Instagramie. Wspomniała, że nie godzi się na to, by tak wyglądała wolność słowa i wspierała Michała Adamczyka.

Była gwiazda TVP ma nową pracę

Przez następnych kilka miesięcy Piasecka poświęcała się życiu prywatnemu.

Dużo ciepła i dobra od Was płynie do mnie. Do Nas wszystkich z TVP. Dziękujemy - to bardzo wiele znaczy. A sytuacja u mnie wygląda następująco: zajmuję się córeczkami, odpoczywam, tęsknie za Wami i dbam o niektóre zapomniane sprawy… - pisała.

Okazuje się, że teraz wraca na wizję. Jak poinformowano będzie pracowała w telewizji wPolsce.pl.

Tak jak obiecaliśmy, zmieniamy się dla Państwa codziennie. Witamy w naszym gronie Martę!- napisała naczelna Agata Rowińska.