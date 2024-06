Jacek Kurski to były prezes TVP. Teraz startuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Prywatnie związany jest od kilku lat z Joanną Kurską. By wziąć z nią ślub kościelny unieważnił swoje poprzednie małżeństwo z Moniką. Para rozwiodła się w 2015 roku. Owocami ich związku była trójka dzieci: syn Zdzisław Antoni, który ma dziś 33 lata, córka Zuzanna - 30 lat i Olgierd - 17.

Jacek Kurski tłumaczy się z konfliktu z najstarszym synem

W rozmowie z Żurnalistą Jacek Kurski odniósł się do doniesień o konflikcie z najstarszą latoroślą. Gdy w czerwcu 2014 roku były dziś prezes TVP ogłosił rozwód z żoną, napisał, że rozstają się w "atmosferze dialogu". "Fakt" kilka miesięcy później napisał, że rozstanie nie jest pokojowe a do sprawy wmieszane zostały ich dzieci.

Tabloid donosił, że najstarszy syn Jacka Kurskiego, Antoni, miał stanąć po stronie matki i zeznawać przeciwko ojcu. Były prezes TVP miał również wymeldować syna z domu w Gdańsku.

Nie no, to takie... Nie zajmujmy się doniesieniami... - powiedział w rozmowie z Żurnalistą zapytany o te doniesienia.

Jacek Kurski o rozwodzie z byłą żoną

Ja chyba po prostu nie pamiętałem, że poza moją wiedzą on się chyba zameldował, ponieważ ten dom chciałem wynajmować, a w końcu go sprzedałem, więc on musiał być wolny od tego rodzaju meldunku. Więc to była zupełnie incydentalna sytuacja bez znaczenia - mówił, ale na jego twarzy widać było zakłopotanie i to, że temat jest dla niego niezbyt wygodny.

Odpowiadając na pytania o rozstanie z byłą żoną Jacek Kurski wyznał, że powodem "była krytyczna moja ocena co do roli matki mojej poprzedniej cywilnej żony". Dodał, że chciał mieć wpływ na wychowanie najmłodszego syna. Chłopiec obecnie przebywa wraz z nim i Joanną Kurską w Waszyngtonie.

Chodzi do katolickiej szkoły Georgetown Preparatory School. Jest okazja do nadrabiania relacji - wyznał były prezes TVP.