Majka Jeżowska podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie świętowała swoje 45-lecie. Piosenkarka wykonała m.in. swoje wielkie przeboje "Najpiękniejsza w klasie", czy "Wszystkie dzieci nasze są". Podczas jubileuszowego koncertu zaśpiewała także swoją nową piosenkę z udziałem Malika Montany.

Internauci krytykują Malika Montanę. "Co tu się stało? Szok"

Utwór "Bawimy się życiem" piosenkarka stworzyła wraz z Jackiem Cyganem. To on napisał główny teksy. Internauci po wysłuchaniu i obejrzeniu występu Majki z Malikiem, zauważyli, że ten mocno fałszował.

"Jakie to jest straszne", "Co tu się stało? Szok. Porażka", "Nie, to połączenie nie wyszło. Refren jeszcze jako taki, ale zwrotki, słabo jak dla mnie" - pisali.

"Najlepszy przykład na to, że kiedyś trzeba było mieć niesamowity talent, aby się wybić. Majka absolutna klasa, jednak Malik to tragedia…" - stwierdził jeden z internautów.

Jacek Cygan komentuje wspólny występ Majki Jeżowskiej i Malika Montany

Jacek Cygan w rozmowie z Plejadą wyjaśnił, że rapowana część tekstu nie jest tą, którą on stworzył. Decyzja zaśpiewania tej piosenki z raperem, jak zaznaczył, była decyzją Jeżowskiej.

Nie powiem nic na ten temat, bo ja napisałem piosenkę, jak gdyby w czystej formie. Majka dopiero tam weszła w jakąś kooperację artystyczną z tym człowiekiem, więc ja go w ogóle nie znam - stwierdził.

Natomiast o piosence mogę tylko powiedzieć, że od dawna, żeśmy coś planowali, i po prostu tak to się ułożyło, że napisałem tekst, a Majka muzykę i jak zwykle obdarzyła to swoją energią - dodał Cygan.