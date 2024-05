Tytułowa Klara (Izabela Kuna) to dziewczyna, jakich wiele mijamy każdego dnia na ulicy, w sklepie czy na siłowni. Czterdzieste urodziny ma już za sobą. Podobnie jak małżeństwo i pewność, że po "i żyli długo, i szczęśliwie" jest ciąg dalszy, niekoniecznie z happy endem. Klara ma też toksyczną i wszystkowiedzącą matkę (Iwona Bielska), nieobecnego ojca, kota reproduktora oraz… problemy jak wszyscy. Ma też wiarę. Naiwną wiarę w to, że i na nią czeka spełnienie marzeń. Od kilkunastu lat jej serce bije i wariuje dla Aleksa (Adam Woronowicz) – niezbyt urodziwego prawnika, który ma jedną wadę – żonę! Serce jednak nie sługa…

Reklama

Serial "Klara" powstał na podstawie powieści Izy Kuny

W rozmowie z Dziennik.pl Iza Kuna zapytana o to, czy łatwo było pracować nad postacią, którą stworzyło się pisząc książkę i grając ją w serialu, którego scenariusz oparty jest właśnie na tej powieści, odpowiedziała, że podchodziła do tego, jak do każdego innego wyzwania.

Reklama

Reklama

To podwójne, czy nawet potrójne wzruszenie, praca związana z tym, że byłam w trzech rolach w tym projekcie, ale z zagraniem było jak z każdą inną rolą. Do każdej się przygotowuje bardzo serio, profesjonalnie. Zawsze wiąże się to z niepokojem. Tu był Łukasz Jaworski (reżyser - przyp. red.), który pilnował mnie i dzięki, któremu tak wygląda Klara - powiedziała.

Aktorka dodaje, że reżyser dawał jej dużo wolności.

Ja też byłam bardzo dobrze przygotowana. Trudno jest zagrać taką współczesną kobietę, która jest taką zwyczajną kobietą i przydarzają się jej rzeczy zwyczajne i niezwyczajne. Tak samo kocha, jak wiele innych kobiet szuka szczęścia, miłości niemożliwej. Ma toksyczną matkę, kochanka, który chce z nią być i nie, kota, który do niej mówi i jest uzależniona od przyjaciół, alkoholu, leków, od życia. Miewa chwile dobre, słabsze. Jest jedną z nas - stwierdza Kuna.

Dlaczego Marek Modzelewski napisał scenariusz "Klary"?

Scenariusz do serialu napisał Marek Modzelewski, który jest nie tylko scenarzystą i dramatopisarzem, ale też prywatnie partnerem Izy Kuny. Dlaczego tylko on mógł dobrze napisać ten scenariusz?

Marek jest jednym z najlepszych dramatopisarzy i scenarzystów w tym kraju. Rozumie mój język bardzo dobrze, jesteśmy z podobnych domów. Mamy podobne przeżycia, podobne rzeczy nas bawią i śmieszą. Jesteśmy prawie z tego samego rocznika, Marek jest o dwa lata młodszy - wyjaśnia aktorka.

Za co Iza Kuna kocha Adama Woronowicza?

W serialu "Klara" aktorce partneruje Adam Woronowicz. To ich kolejna, po komedii "Teściowie" produkcja, w której grają parę, produkcja.

W rozmowie z Dziennik.pl Iza Kuna wyznała, że pała do Adama Woronowicza ogromną miłością.

To jest absolutnie zawodowe kochanie. Ja Adama kocham i kocham z nim pracować. Wielki aktor, ale też wielkiej uczciwości i porządności człowiek - wyznaje.

Czy serial "Klara" był dla niej swego rodzaju terapią? Jak traktuje pisanie książek? Zobaczcie nasze WIDEO.