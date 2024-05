Od 2019 roku prowadzącym "Koło fortuny" był Norbi. Po zmianach, jakie zaszły w TVP w grudniu 2023 roku, wiadomym było, że niebawem będzie musiał pożegnać się z pracą.

To on zastąpi Norbiego w roli prowadzącego w "Kole fortuny"

Pojawiały się informacje, że jego miejsce zajmie Robert El Gendy, który wrócił do prowadzenia "Pytania na śniadanie". Teraz okazuje się, że gospodarzem "Koła fortuny" ma być wyłoniony w castingu "Włącz się! Zmieniajmy się razem" prezenter w kategorii "Rozrywka".

Reklama

To młody aktor - Błażej Stencel. Trochę byłem zestresowany, więc poczekałem, aż inni się "uruchomią", i okazało się, że moi konkurenci są wyjadaczami. Przyszła kolej na mnie. Jedyne, co powiedziałem, to, że wyjeżdżam do Kosowa i mam nadzieję, że będę mógł z tego państwa przeprowadzić dla TVP pierwszą relację - mówił o castingowych zmaganiach.

Kto za Izabellę Krzan w teleturnieju TVP?

Kto zastąpi w takim razie Izabellę Krzan, która już jakiś czas temu pożegnała się z TVP i pracuje obecnie w "Kanale Zero"? Z informacji, do jakich dotarł serwis Party wynika, że może to być Agnieszka Dziekan, czyli pogodynka z "Pytania na śniadanie", która była nominowana m.in. do Telekamery "Teletygodnia".

Zdobyła olbrzymią sympatię, widzowie kochają ją od lat, dlatego ten wybór był oczywisty - pisze serwis.