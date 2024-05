Monika Borkowska jeszcze do niedawna była dziennikarką TVP Info. Na początku kwietnia poinformowała, że żegna się ze stacją.

Monika Borkowska odeszła z TVP Info

Nie mogłam już dłużej na to patrzeć. Nie chciałam być częścią takiej szopki. Właśnie dlatego z końcem miesiąca opuściłam tego TITANICA. Skała blisko. Oglądalność leci w dół - czytamy w jej wpisie na platformie X.

Reklama

Ja...no cóż...wbiję na jakiś inny bal. Z weselszą muzyką - dodała.

Reklama

Jaki program w Tv Republika prowadzi była dziennikarka TVP Info?

Tak też się najwyraźniej stało. Monika Borkowska dołączyła do zespołu TV Republika. Prowadzi program publicystyczny "Bitwa polityczna". Format będzie składał się z czterech rund.

W pierwszych trzech pojawią się pytania dotyczące bieżących wydarzeń. W czwartej goście zadają sobie pytania nawzajem.

Politycy mają to do siebie, że często mają problem z dyscypliną czasową, ale od tego jesteśmy my prowadzący. Będziemy o tę dyscyplinę czasową dbać - zapowiedziała Monika Borkowska w pierwszym wydaniu programu. Gościli w nim posłanka PiS Agnieszka Wojciechowska van Heukelom i radny Platformy Obywatelskiej Paweł Lech.

"Bitwa polityczna" będzie emitowana codziennie o godz. 14:10 w TV Republika.