Daniel Olbrychski i Krystyna Demska-Olbrychska są małżeństwem od 20 lat. Para pobrała się w październiku 2003 roku i wzięła ślub cywilny.

Gdy zmarła pierwsza żona Olbrychskiego, czyli Zuzanna Łapicka-Olbrychska, Maja Komorowska zasugerowała parze, by wzięli ślub kościelny. Zadeklarowała, że chętnie zostanie świadkiem.

Czy Daniel Olbrychski i jego żona wezmą niebawem ślub kościelny?

W rozmowie z Plejadą żona aktora mówi, że pomysł jest, ale decyzje nie zostały jeszcze podjęte. Wątpliwości ma budzić sama instytucja Kościoła, choć Krystyna i Daniel mają zaprzyjaźnionego księdza Wojtka na warszawskich Bielanach.

Ksiądz Wojciech jest coraz rzadszym przykładem fantastycznego księdza. Gdyby Kościół miał więcej takich duchownych jak ksiądz Luter, ksiądz prof. Józef Tischner, ksiądz Alfred Wierzbicki, którego poznaliśmy niedawno i bardzo szanujemy, ludzie by nie odchodzili od Kościoła. To, co dzieje z polskim Kościołem ostatnio, raczej odstręcza od wchodzenia z nim w jakiekolwiek relacje. Nie mamy o nim najlepszego zdania - mówi Demska-Olbrychska.

Krystyna Demska-Olbrychska wyznaje: Maja nas trochę pogania

Dodaje, że ślub kościelny miałby dla niej i jej małżonka jedynie wartość symboliczną.

Jesteśmy członkami Kościoła i ludźmi, którzy w jakiś sposób starają się uczestniczyć w jego życiu, chociaż - tak jak mówię - nasze związki z Kościołem są coraz luźniejsze. Obserwując sojusz Kościoła z PiS-em to wielkie nieszczęście, jakie spotkało Polskę w ostatnich latach - uważam, że trzeba nas chronić przed powrotem tych ludzi do władzy.Wydaje się to niemożliwe, ale nigdy nie można mówić nigdy - mówi menadżerka Olbrychskiego.

Demska-Olbrychska przyznaje, że szczegółów ślubu jest na razie niedużo.

Dopiero po śmierci Zuzi Łapickiej pojawiła się taka możliwość. Zadzwoniła do nas Maja Komorowska, by złożyć kondolencje, i żartobliwie uzmysłowiła nam całą tę sytuację. Nawet teraz trochę nas pogania i mówi: "spieszcie się, bo ja już mam swoje lata" - mówi Demska-Olbrychska.

Wyjaśnia, że "na razie zrobili pierwszy krok i wybrali świadków". To będzie Maja Komorowska i ortopeda Robert Śmigielski.

Wybraliśmy też miejsce, czyli kościół na Bielanach, i księdza Wojtka, który udzieliłby nam ślubu. W stosunku do wszystkich tych trzech osób mamy bardzo serdeczny, ciepły i czuły stosunek. O dacie na razie nie myśleliśmy - stwierdza.