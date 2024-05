Paulina Chylewska przez ostatnie siedem lat była dziennikarką sportową Polsatu. Wcześniej pracowała w TVP. W środę po raz ostatni poprowadziła studio piłkarskiej Ligi Mistrzów w Polsacie Sport.

Tak koledzy pożegnali Paulinę Chylewską

Goście, którzy razem z nią tego wieczoru byli obecni w studiu postanowili sprawić jej niespodziankę. Gdy dziennikarka kończyła program, Tomasz Hajto zastopował ją.

Reklama

Jeszcze nie, chwileczkę... - powiedział. Po czym wstał i w imieniu swoim oraz całej stacji wręczył jej bukiet kwiatów.

Reklama

Muszę cię poprosić na środek. Jest taka potężna niespodzianka. Zostałem oddelegowany, żeby ci podziękować za to siedem lat pracy w Polsacie - wyjaśnił.

Wszystkiego najlepszego od wszystkich pracowników, całego sztabu Polsatu. Na tę okazję dzisiaj specjalny krawat ubrałem. I życzymy ci powodzenia w nowej pracy - dodał.

Paulina Chylewska zamieściła w sieci nagranie. Komu podziękowała?

Paulina Chylewska była zaskoczona i wzruszona tym, co ją spotkało.

O rany, kompletnie się nie spodziewałam - powiedziała.

Kilka godzin później na swoim Instagramie Paulina Chylewska opublikowała nagranie, na którym również nie kryła wzruszenia gestem kolegów.

Nie wiem, o której będziecie to oglądać, u mnie jest prawie 1:00 w nocy. Przed chwilą wróciłam do domu, poprowadziłam dzisiaj swoje ostatnie studio Ligi Mistrzów i ostatnie studio w Polsacie - wyznała.

To było bardzo dobrych, ciekawych, siedem lat, za które bardzo pięknie dziękuję całej redakcji Polsatu Sport, wszystkim tym, z którymi przyszło mi pracować przez te siedem lat. Cały pion techniczny, realizacyjny, makijażystki – mnóstwo ludzi, jak to w telewizji zwykle bywa, więc bardzo wam wszystkim dziękuję, trzymam za was kciuki i życzę powodzenia. Panowie dziś zrobili mi fantastyczną niespodziankę w studiu, za którą też bardzo pięknie dziękuję. Naprawdę się wzruszyłam. Dziękuję też widzom i dziękuję państwu, za to, że byliście, dawaliście znać, że jesteście, pisaliście, dziękowaliście, krytykowaliście czasami, ale to też dobrze - dziękowała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Wszystkim tym, którzy byli ze mną przez te siedem lat w Polsacie, nie mówię żegnajcie, mówię bowiem do zobaczenia i to już niebawem. Trzymajcie kciuki! - dodała na koniec.

Nowe plany zawodowe Pauliny Chylewskiej to powrót do TVP, gdzie przed przejściem do Polsatu pracowała ponad 20 lat.