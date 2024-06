Aleksander Kwaśniewski już niebawem skończy 70 lat. Były prezydent jest już od kilku lat na emeryturze. Uważa, że jest ono wyjątkowo niskie. Nie jest zadowolony z przysługującej mu kwoty.

Jaką emeryturę dostaje Aleksander Kwaśniewski?

Powiedzmy sobie. I tak nam ta płaca dla byłych prezydentów wzrosła i to jest w tej chwili ok. 12 tys. zł, które oczywiście trzeba opodatkować itd. No, ale to nie są kwoty, które, jak ma się dużą rodzinę, mogą wystarczyć, więc oczywiście, że trzeba zarabiać. Ja zarabiam i jakoś muszę sobie dawać radę - powiedział w rozmowie z Gazeta.pl.

Aleksander Kwaśniewski przyznaje, że musi wspomagać swój budżet dodatkowym źródłem dochodu.

Jak do emerytury dorabia były prezydent?

Nie jest to porównywalne z Barackiem Obamą. Także dorabiamy, mówiąc krótko, dorabiamy - wyznał. Dodatkowe prace Aleksandra Kwaśniewskiego to m.in. prowadzenie odczytów, wykładów i bycie specjalnym doradcą.

Dopóki człowieka zapraszają, dopóki chcą słuchać, to można się też cieszyć, bo to daje takie poczucie, że jestem potrzebny, że coś jeszcze mogę zrobić - stwierdził były prezydent.