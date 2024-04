Barbara Kurdej-Szatan kilka lat temu została zwolniona z TVP, po tym jak w sieci zamieściła wpis na temat Straży Granicznej. Post, który opublikowała, pozbawił ją nie tylko pracy w stacji, ale też intratnych kontraktów reklamowych.

Barbara Kurdej-Szatan stanęła przed sądem za słowa o Straży Granicznej

To jest ku**a "straż graniczna" ????? "Straż" ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! Ku**a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! - napisała w 2021 roku, odnosząc się do działań, jakie miały miejsce na granicy.

Ten wpis sprawił, że stanęła przed sądem. W grudniu 2022 roku Sąd Rejonowy w Pruszkowie umorzył postępowanie przeciwko oskarżonej aktorce, uznając, że zarzucany jej czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Wyrok utrzymał też sąd wyższej instancji. Za swój wpis Barbara Kurdej-Szatan została wyrzucona z pracy na planie "M jak miłość".

Barbara Kurdej-Szatan wraca do TVP

Teraz okazuje się, że aktorka wraca do TVP. Jakiś czas temu pojawiły się pogłoski, że ma znowu grać w "M jak miłość". Ona sama nie potwierdziła tych plotek. Portal Shownews.pl dotarł do informacji, że aktorka ma wrócić, ale nie do serialu. Władze stacji szykują dla niej zupełnie coś innego.

Z doniesień wynika, że będzie to duży format na jednej z głównych anten stacji.

Wiadomo, że ma propozycje i że rozmowy są już zaawansowane - mówi informator.

Czy to prawda? Zapewne przekonamy się już niebawem.