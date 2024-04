Małgorzata Rozenek-Majdan jest matką trójki dzieci, wszystkie są poczęte metodą in vitro, o czym była prowadząca "Dzień dobry TVN" głośno mówi. Teraz jej najstarszy syn, Stanisław, zbliża się do pełnoletności i już rozważa wybór uczelni, na której zamierza studiować.

Stanisław idzie na studia

"Teraz jest w pełni zaangażowany w proces aplikowania na studia, do kilku uczelni za granicą. To nie jest łatwy proces, ale ciężko mi uwierzyć, że mój syn, ten mały Stasio, który jeszcze niedawno trzymał mnie za rękę, teraz idzie na studia" - powiedziała Rozenek-Majdan w programie "Co za tydzień".

Prezent Małgorzaty Rozenek dla syna

Małgorzata Rozenek-Majdan z okazji osiągnięcia przez syna pełnoletności, postanowiła mu dać niezwykły prezent. "Miała to być dla Stasia niespodzianka, ale wolałam to z nim przedyskutować" - zdradziła. Postawiła na coś, co zostawi piękne wspomnienia, które zostaną z jej synem na zawsze.

"Mój syn marzy o Japonii, kocha wszystko, co z tym krajem jest związane. Myśleliśmy o tym, żeby kupić mu jakąś rzecz albo dać mu pieniądze, ale wiem, że to zrobią dziadkowie z funduszu dla niego utworzonego. Zdecydowaliśmy, że całą rodziną polecimy do Tokio, na Okinawę, bo to są rzeczy, które on będzie miał w pamięci do końca życia" - powiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan. Stanisław obchodzi urodziny na początku czerwca.