Dagmarze Kaźmierskiej mimo niskich ocen jurorów i słabych występów na parkiecie "Tańca z gwiazdami" kolejny raz udało się przejść do kolejnego odcinka programu. Jej drugi taniec, który wykonała z Marcinem Hakielem, czyli broadway jazz oceniony został na jedynie 7 punktów.

Reklama

Iwona Pavlović skrytykowała Dagmarę Kaźmierską

Gdy para zaprezentowała pierwszą choreografię w technice quickstep Iwona Pavlović nie szczędziła "Królowej życia" gorzkich słów.

Dla mnie to się zaczyna robić męczące.Gdybym wyłączyła muzykę, zdjęcia ci te wszystkie dodatki, każdy taniec byłby w sumie identyczny: jadę po bandzie, uśmiecham się, nic nie umiem, ale ludzie mnie kochają. Super, ja to doceniam. Ale tanecznie, 90 proc. u mnie w ocenie to jest technika, a tylko 10 proc. to charyzma i to masz, gratuluję - stwierdziła.

Reklama

Dagmara Kaźmierska nie przejęła się tym, co usłyszała.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Dagmara Kaźmierska odpowiada Iwonie Pavlović

Ten program, drodzy państwo, jest rozrywkowo-taneczny i ja jestem tą częścią rozrywkową i tego się trzymajmy - skwitowała.

Ja się z tobą zgodzę, tylko ja jestem tutaj sędzią zawodowym - odpowiedziała jej Pavlović.

A czy ja coś mówię? Ja panią kocham, pani Iwonko- skwitowała Kaźmierska.

Przy drugim tańcu Iwona Pavlović zasłoniła twarz. Zwracają się do widzów, powitała ich w programie "Stanie z gwiazdami".