Sandra Kubicka i Baron już niebawem zostaną rodzicami. Zanim to jednak nastąpi, postanowili wziąć ślub. W sieci opublikowali zdjęcia z uroczystości. Dla tych, którzy śledzą to, co dzieje się w ich życiu, byli takim obrotem spraw nieco zaskoczeni.

Reklama

Sandra Kubicka i Baron wzięli ślub

A to dlatego, że Sandra Kubicka wiele razy podkreślała, że "nie widzi siebie w sukni ślubnej z brzuchem".

Reklama

Poza tym mnie po pięciu minutach stania bolą plecy, więc przysięgi musiałyby być na siedząco. Teraz już wiemy, że zaraz będzie tu z nami bąbel, to chcemy poczekać na niego - mówiła.

Najwyraźniej zmieniła punkt widzenia i zaraz po ceremonii pochwaliła się światu zdjęciami ze ślubu.

Blanka Lipińska zapytana o ślub Barona. Co odpowiedziała?

Jej świeżo upieczony mąż zanim związał się z nią, był partnerem m.in. Julii Wieniawy, Aleksandry Szwed oraz Blanki Lipińskiej. To właśnie tę ostatnią internauci zapytali, co myśli na temat tego ślubu podczas zorganizowanej przez nią sesji Q&A.

To pytanie lekko zirytowało autorkę książek "365 dni".

Nie myślę o nim wcale. A Wy myślicie o byłych partnerach, z którymi rozstaliście się lata temu? Zwłaszcza, że od tego czasu jesteście w szczęśliwym związku? Jeśli tak, to polecam wizytę u terapeuty, bo macie jakąś traumę, z którą warto byłoby popracować - odpowiedziała, gdy została zapytana, co myśli o ślubie Barona.