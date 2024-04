Marcin Prokop od lat jest niekwestionowana gwiazda stacji TVN. Od lat razem z Dorotą Wellman współprowadzi program "Dzień dobry TVN". Teraz dołączył do jury show "Mam Talent!". W roli prowadzącego zastąpili go Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski.

To Marcin Prokop zrobił w programie "Mam Talent!"

Zdaniem wielu widzów Marcin Prokop sprawdza się w roli jurora, ale niektóre jego decyzje nie podobają się widzom. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnim odcinku programu. Na scenie "Mam Talent!" pojawił się zespół Widuto. W jego skład wchodzą Natalia i Mateusz, którzy są rodzeństwem oraz ich przyjaciel Wiktor. Ich występ nie od razu przypadł do gustu jurorom. Zespół wykonał cover piosenki Portishead. Agnieszka Chylińska postanowiła jednak dać im szansę.

"Dlaczego Portishead, a nie autorski utwór?" - spytała. Zachęceni jej wypowiedzią postanowili wykonać własny utwór. Tym razem wywołali ogromne poruszenie i wzruszenie. Marcin Prokop postanowił wypowiedzieć się na temat tego, co usłyszał.

Powiedziałem, że będę szukał prawdy, będę szukał autentyczności, będę szukał nie odtwórców, tylko twórców. To, co zagraliście przed chwilą - zaryzykuję to twierdzenie - było lepsze niż ten cover. Było bardzo dobrym numerem, gdyby to był wasz singiel, to chciałbym usłyszeć resztę waszej płyty - powiedział.

Widzom nie spodobała się decyzja Marcina Prokopa

I to właśnie to sprawiło, że zdecydował się na odważny krok.

Zrobię coś, czego w tej edycji jeszcze nie robiłem, wyciągnę moją lewą dłoń i nacisnę złoty przycisk - stwierdził.

Ta decyzja jurora "Mam Talent!" nie przypadła jednak do gustu widzom i internautom.

Totalna wtopa pana Marcina z tym złotym przyciskiem; W takim razie niech każdy uczestnik wystąpi dwa razy i ocenimy lepszy występ... Złoty przycisk to totalne nieporozumienie!; Za chwilę złotych przycisków zabraknie - pisali internauci.

Byli jednak i tacy, którzy bronili występu zespołu Widuto.

Mi absolutnie też podobał się ten drugi utwór! Cieszę się że Agnieszka dała drugą szansę bo było warto; Nareszcie świeżość na polskiej scenie muzycznej!; I to jest to. Inność, prawdziwość, wrażliwość i wewnętrzne ja. Czyste a zarazem porażające. Wow - czytamy w komentarzach.