Daria Zawiałow to polska piosenkarka znana z takich hitów jak "Nie dobiję się do ciebie", "Miłostki", czy "Kundel bury".

Prywatnie od 2016 roku była żoną Tomasza Kaczmarka, czyli gitarzysty z zespołu "Cała Góra Barwinków". Para poznała się podczas 4. edycji programu "X Factor". Niestety ten związek nie przetrwał próby czasu. W czerwcu Daria Zawiałow potwierdziła, że rozstała się z mężem.

Jej nazwisko przez dłuższy czas łączono z Piotrem "Rubensem" Rubikiem, który także jest piosenkarzem oraz gitarzystą z jej zespołu. Ten związek również należy już do przeszłości.

Z kim związała się Daria Zawiałow?

Dowodem na to miało być zniknięcie zdjęcia z Instagrama, na którym się całowali i to, że przestali obserwować się na Instagramie. W marcu jak zauważyli fani piosenkarki, Daria wybrała się do Amsterdamu, ale sama.

Od pewnego czasu plotkuje się, że Daria Zawiałow związała się z Mateuszem. To operator, który pracował przy jej teledysku do piosenki "Za krótki sen". Na swoim Instagramie Daria kilka razy zamieszczała zdjęcia, na których widać było, że wspólnie spędzają czas.

Teraz najwyraźniej postanowiła potwierdzić, że są razem. Na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym przytula się z Mateuszem na tle błękitnego nieba.