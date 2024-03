Show "Taniec z Gwiazdami" nabrał rozpędu. Z programem do tej pory pożegnali się: Adam Kszczot, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Beata Olga Kowalska i Filip Chajzer. W ostatnim odcinku odpadły aż dwie pary. W tę wielkanocna niedzielę pożegnaliśmy jeden z tanecznych duetów.

Osiem par w 5. odc. "Tańca z gwiazdami"

W wielkanocną niedziele tańczącym gwiazdom towarzyszyły ich rodziny. Na parkiecie mogliśmy zobaczyć: Dagmarę Kaźmierską i Marcina Hakiela, Roksanę Węgiel i Michała Kassina, Macieja Musiała i Darię Syta, Anitę Sokołowską i Jacka Jeschke, Maffashion, czyli Julię Kuczyńską i Michała Danilczuka, Aleksa Mackiewicza i Izabelę Skierską, Krzysztofa Szczepaniaka i Sarę Janicką oraz Kamila Baleja i Magdalenę Perlińską. Do tej pory najlepiej radziły sobie panie: Roxie Węgiel i Anita Sokołowska, oraz panowie: Maciej Musiał i Krzysztof Szczepaniak. Tym razem gwiazdy zatańczyły do piosenek, które same sobie wybrały.

Taneczne występy jak zwykle oceniało czteroosobowe jury: Ivona Pavlović i Ewa Kasprzyk oraz Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Program poprowadzili Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna.

Taneczne popisy w "Tańcu z gwiazdami" i punktacja 5. odcinka

Anita Sokołowsk i Jacek Jeschke oraz Maciej Musiał i Daria Syta - te pary dostały od jurorów po 40 punktów.

Jako pierwsi zaprezentowali się Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka. Zatańczyli ognistą sambę i dostali 31 punktów. "Samba jest najtrudniejszym tańcem latino w tym programie, a wy sobie świetnie z tym poradziliście" - powiedział Rafał Maserak.

Jako drudzy na parkiet weszli Anita Sokołowska i Jacek Jeschke i zatańczyli fokstrota do hitu zespołu Rolling Stones "Anybody seen my baby". Iwona Pavlović doceniła ich pracowitość. Para dostała cztery dziesiątki.

Trzeci występ to Kamil Baleja i Magdalena Perlińska w walcu wiedeńskim do "Nothing else matters" Metaliki. To było bardzo wzruszające. Ty, człowiek który ma ciągle żeby na wierzchu, wszedłeś w inny klimat, inny świat... jesteś przykładem że wcale nie umiejąc tańczyć można wzruszać - skomentowała Iwona Pavlović. Para dostała od jurorów 25 punktów.

Roksana Węgiel i Michał Kassin zaprezentowali jive'a do "Helo" Beyonce. Było świetnie, choć Roksana kilka razy się pomyliła. Roxie, to był imponujący jive - skomentowała Iwona Pavlović. Zwróciła jednak uwagę, że Roksana musi popracować nad figurami akrobatycznymi. Tym razem wynik pary imponujący nie był od jurorów dostali 32 punkty.

Para, której - według jurorów - idzie najsłabiej, czyli Dagmara Kaźmierska i Marcin Hakiel, w tym odcinku zatańczyła walca wiedeńskiego do piosenki "Jej portret" Bogusława Meca. Uważam Dagmarko, że jako jedyna nie robisz w tym programie postępu. Tańczysz tak samo jak w pierwszym odcinku - powiedziała Iwona Pavlović. Para ostatecznie dostała 23 punkty.

Maciej Musiał i Daria Syta, czyli jedna z najlepiej tańczących par, w tym odcinku zatańczyli taniec współczesny.

"Wspaniale że zaczęliście tańczyć boso. Czuliście ziemię, to było widać w partnerowaniach, w miękkich wyskokach, impulsy które przechodziły przez ciało..." - zachwycał się Tomasz Wygoda. "Pokochałam tę historię, wzruszyłam się, stały mi wszystkie włosy, to było cudowne, zatańczone z charyzmą, siłą i przesłaniem, także gratuluję" - dodała Ewa Kasprzyk. Para zdobyła cztery dziesiątki, czyli 40 punktów.

Maffasion i Michał Danilczuk zatańczyli rumbę. Julia Kuczyńska zadedykowała swój występ synkowi. Para dostała 32 punkty od jurorów.

Ostatni taniec piątego odcinka "Tańca z gwiazdami" to było ogniste paso doble, które zatańczyli Aleks Mackiewicz i Izabela Skierska. Wybrali "Annie are you ok?" Michaela Jacksona. Jurorzy dali im aż 38 punktów. "Już wiesz, że świetnie tańczysz, masz naturalny dar [...] ale pupa musi iść do przodu, a była z tyłu" - zwróciła się Iwona Pavlović do Aleksa.

Kto odpadł z "Tańca z gwiazdami" w wielkanocną niedzielę?

O tym, kto odpadnie z odcinka "Tańca z gwiazdami" decydują nie tylko jurorzy. Liczy się również głosowanie widzów show. Niestety z show musiał pożegnać się tym razem Kamil Baleja.

W grze nadal są Dagmara Każmierska i Marcin Hakiel. W tym odcinku dostali najmniej punktów od jurorów, ale najwyraźniej widzowie ich lubią.