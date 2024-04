W wielkanocnym wydaniu "Teleexpressu" doszło do wpadki. Dla konkurencji, czyli Telewizji Republika stało się to powodem do drwin. W programie "Dzisiaj" pojawił się obszerny materiał na ten temat a widzowie usłyszeli o "nielegalnym przejęciu mediów". Głos w tej sprawie zabrał również Maciej Orłoś.