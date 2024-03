Ostatnie miesiące obfitują w transfery telewizyjnych gwiazd. Trwa przepływ znanych dziennikarzy ze stacji do stacji.

Andrzej Sołtysik przez długie lata prowadził "Dzień dobry TVN". Od września 2007 do grudnia 2012 był w duecie z Kingą Rusin, a potem - z Magdą Mołek. Z kolei od września 2016 do czerwca 2023 był telewizyjnym partnerem Anną Kalczyńskiej w śniadaniówce TVN.

Zwolnienia w "Dzień dobry TVN"

W czerwcu 2023 roku, po 26 latach pracy dla ł TVN, Andrzej Sołtysik z dnia na dzień został zwolniony. Oprócz niego TVN rozwiązała umowy dotyczące pracy w śniadaniówce także z Anną Kalczyńską, Małgorzatą Ohme, Filipem Chajzerem, Agnieszką Woźniak-Starak oraz Małgorzatą Rozenek-Majdan. Te dwie ostatnie gwiazdy dostały inne propozycje ze stacji, pozostali musieli odejść w ogóle. Filip Chajzer sam zrezygnował.

Andrzej Sołtysik o depresji

Andrzej Sołtysik bardzo przeżył zwolnienie z pracy. W wywiadach opowiadał, że czuł się naprawdę okropnie. "Gorzej niż przy pierwszym i drugim rozwodzie. Bardzo źle, bardzo niedobrze. Zezłościłem się najpierw. Poprosiłem o chwilę przerwy, by wyjść na papierosa. Potem wpadłem w depresję, jak to u facetów w moim wieku bywa przy stracie pracy. Bardzo głęboki, ale niedługi epizod depresyjny. Dotarłem do granic, do dna depresji. A potem jakoś czas leczy rany, trochę czasu minęło, życie zaczęło się toczyć dalej" – opowiadał w wywiadzie dla "Świata Gwiazd".

Andrzej Sołtysik wraca do telewizji

Jak dowiedział się "Fakt" Andrzej Sołtysik ma nową pracę w telewizji. Od kwietnia będzie jednym ze współgospodarzy śniadaniówki TVP3 Warszawa. Program od poniedziałku 8 marca będzie miał wydania w każdy dzień roboczy. Sam zainteresowany tych informacji jeszcze nie potwierdził.