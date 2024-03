TVP pokaże tzw. odcinek zero 11. edycji popularnego show "Rolnik szuka żony". Wśród kandydatów do udziału w programie znalazły się trzy kobiet. Jedna z nich to znana tiktokerka, 23-letnia Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska, którą widzowie mogli zobaczyć już m.in. w "Pytaniu na śniadanie", gdzie opowiadała o tym, że dla rolnictwa zrezygnowała z marzeń o byciu aktorką.

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska o marzeniach

- Już od dzieciństwa ciągnęło mnie do aktorstwa. Było to moim wielkim marzeniem. Kochałam stolicę całym sercem i chciałam tutaj zamieszkać – powiedziała Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska w "Pytaniu na śniadanie". Jak opowiadała, uczyła się m.in. w szkole muzycznej i brała udział w konkursach recytatorskich.

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska zdawała do Akademii Teatralnej w Warszawie, ale się nie dostała. Wtedy wcieliła w życie plan B– postanowiła zostać rolniczką. - Cieszę się, że tak to się potoczyło – dodała. Uprawia teraz zboża i rzepak w swoim gospodarstwie. Studiuje też rolnictwo. Na co dzień mieszka z rodzicami.

Aktorskie marzenia Wiktoria realizuje, tworząc treści do mediów społecznościowych.

Jej profil na TikToku oraz kanał na YouTubie cieszy się dużą popularnością. Dzieli się tam swoim doświadczeniem z pracy na roli i testuje sprzęty rolnicze.

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska zgłosiła się do TVP

Wiktoria Żmuda-Trzebiatowska zapowiedziała, że weźmie udział w nowym sezonie "Rolnika szuka żony". W pilotażowym odcinku, który zostanie wyemitowany w Niedzielę Wielkanocną, widzowie będą mieli okazję poznać ją bliżej. Jeżeli otrzyma wystarczającą liczbę listów od zainteresowanych nią osób, jesienią będziemy mogli zobaczyć, jak szuka miłości.

