Podczas emisji wielkanocnego odcinka specjalnego programu "Rolnik szuka żony" zaprezentowani zostaną kandydaci i kandydatki, którzy jesienią będą walczyć o miłość. Uczestnicy 11. edycji show zaprezentują przed kamerami swoje gospodarstwa i opowiedzą, w jakiej dziedzinie rolnictwa się specjalizują. Nie zabraknie również informacji o tym, czym zajmują się poza pracą, jakimi wartościami kierują się w życiu i jakie mają hobby.

Takiej edycji programu "Rolnik szuka żony" jeszcze nie było

"Dzień dobry! Jak przygotowania do Wielkanocy? My jesteśmy już prawie gotowi do zerowego odcinka 11. edycji. Widzimy się już w Niedzielę Wielkanocną o 21:20. Pokażemy Wam 9 osób poszukujących miłości. Po raz pierwszy w historii programu w zerowym odcinku pojawią się aż 3 panie, więc będzie się działo! Będziecie z nami?" - powiedziała Marta Manowska w zapowiedzi niedzielnego odcinka.

Popularna influencerka w programie "Rolnik szuka żony"?

Do tej pory nie było tylu kobiet w programie. Wiadomo, że najmłodsza z rolniczek ma 23 lata, a najstarsza 57. Wśród potencjalnych uczestniczek widzowie dostrzegli Wiktorię Żmudę Trzebiatowską, która promuje swoje gospodarstwo w sieci. Czy ma szansę na odnalezienie miłości w programie?

Program „Rolnik szuka żony” zadebiutował na antenie Telewizji Polskiej w 2014 r. i przypadł do gustu wielu widzom. Przez dziesięć edycji fani z zapartym tchem śledzili miłosne zmagania uczestników, którymi nieprzerwanie opiekowała się prowadząca – Marta Manowska.