Iza Kuna i Adam Woronowicz to czołówka polskich aktorów. Długo można wymieniać ich doskonałe role. Adam Woronowicz jest teraz m.in. Darkiem Wasiakiem, pracownikiem Kropliczanki w "The Office PL" czy psychopatą "Skazanej"). Oboje mają wyjątkowy talent komediowy, co mogliśmy zobaczyć w dwóch częściach produkcji "Teściowie". Teraz zasiedli razem na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, gdzie opowiedzieli o najnowszym serialu, który został nakręcony na podstawie książki Izy Kuny "Klara", którego aktorka jest także producentką. Przy okazji poruszono też kilka innych tematów.

Adam Woronowicz o dojrzałości

Widzów zaskoczył Adam Woronowicz. Aktor ma ogromny dystans do siebie i nie stroni od żartów. W rozmowie padły też poważne tematy.

Kuba Wojewódzki stwierdził, że Adam Woronowicz jest dla niego wzorem mężczyzny, który "zbudował bardzo wcześnie jakościową rodzinę". Aktor ma żonę i trójkę dzieci. To jest czasami tak w życiu, że czasami tak wyjdzie - odpowiedział Woronowicz, który w ub.r. skończył 50 lat. Chyba dojrzałem - dodał aktor. Opowiadał, że dba o balans w życiu i dzielić rozsądnie czas między dom i sprawy zawodowe.

Czy Adam Woronowicz marzy o zagranicznej karierze?

Okazuje się, że Adam Woronowicz jest bardzo skromnym człowiekiem. - Cieszę się, że mam pracę - tłumaczył ze skromnością. - Byliśmy chyba rzeczywiście ulepieni z tak dużej ilości kompleksów. (...) Że każdy musiał przetrzeć swoją drogę, udowadniać za każdym razem, że tu gdzie jest, może być. (...) W sumie dopiero teraz się z tego wyzwalamy. Trochę tak jak z tymi rodzicami opresyjnymi, prawda? - wyjaśnił. Po czym Adam Woronowicz dodał, że miał fajnych rodziców.

- Myślisz, że "The Office" w Polsce, który nadawany jest przez kanał światowy, otworzy ci jakieś kierunki kariery zagranicznej? - zapytał Kuba Wojewódzki. aktor zaprzeczył. Powiedział, że absolutnie nie myśli o amerykańskim czy zagranicznym rynku. Czuje się spełniony tym, co robi tutaj i to mu wystarczy.

Co Adam Woronowicz powiedział o scenach łóżkowych?

Nie zabrakło też zabawnych sytuacji. Adam Woronowicz i Izabela Kuna grają razem w nowym serialu "Klara". Kuba Wojewódzki zapytał o pewna scenę.

- Jak przygotowywaliście się do tej sceny namiętnego seksu w "Klarze"? Ty naprawdę masz coś takiego, że jak kot na ciebie patrzy, to nie masz erekcji? - zapytał Wojewódzki. Na co Woronowicz odpowiedział: - Nie mam. Zwierzęta mnie jakoś totalnie... Nie daję rady no...