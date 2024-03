Krzysztof Ziemiec był jednym z częściej pojawiających się na wizji prezenterów TVP. Prowadził "Wiadomości" a po decyzji Jacka Kurskiego został przesunięty do "Teleexpressu".

Gdy do TVP zawitała nowa władza dziennikarz całkowicie zniknął z wizji. Teraz okazuje się, że nie wróci już na ekrany. Telewizja Publiczna przekazała szczegóły rozstania z prezenterem.

Na jakich warunkach Krzysztof Ziemiec rozstał się z TVP?

Jak podało biuro prasowe TVP stacja zakończyła współpracę z Krzysztofem Ziemcem za porozumieniem stron. Kilka tygodni temu w rozmowie z "Faktem" dziennikarz powiedział, że nikt nie rozmawiał z nim o jego dalszych losach.

Zabrano nam dostęp wejściowy do budynku, karty nie działały, odcięto nas od maila i nikt się do nas nie odzywa. Po prostu nikt nas nie chce. Nikt nie zadzwonił ani do mnie, ani znajomych, żeby formalnie umowę zakończy - mówił wówczas.

Krzysztof Ziemiec nadal pracuje w radiu RMF FM. Prowadzi w niej audycję "Gość Krzysztofa Ziemca". Poza "Wiadomościami" i "Teleexpressem" był gospodarzem "Studia Zachód", "Balansu Bieli" i "Kwadransu politycznego" w stacjach TVP.