We wtorkowym odcinku uczestnikiem teleturnieju "Milionerzy" był Mateusz Żaboklicki. Mężczyzna doszedł do finałowego pytania mając dwa koła ratunkowe - telefon do przyjaciela i wymianę pytania.

To z tego pierwszego skorzystał odpowiadając na pytanie za 1 mln złotych. Prawidłowo stwierdził, że do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczane są owady.

Reklama

Wygrał główną nagrodę w "Milionerach". Na co przeznaczy pieniądze?

Reklama

W rozmowie z Plejadą zwycięzca "Milionerów" zdradził na co wyda wygrane pieniądze.

Na bezpieczeństwo, wygodę i przyjemności - stwierdził.

Pytany o to, jak przygotowywał się do udziały w grze, odpowiedział, że obejrzał parę odcinków, by lepiej poznać format.

Wyznał także, że trudno było mu utrzymać w tajemnicy wiadomość o wygranej.

Nie było to przyjemne, ale nie było bardzo trudne- stwierdził.

Kim jest Mateusz Żaboklicki?

Zwycięzca, czyli Mateusz Żaboklicki to poeta i dramatopisarz. Studiował filologię klasyczną. Jest autorem dwóch książek "Nucić" oraz "Letnisko". Prywatnie mieszka w Warszawie. Ma dwóch synów i żonę.