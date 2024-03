W drugim odcinku 14. edycji "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel i jej partner taneczny Michał Kassin zatańczyli quickstepa. Roxie przed kamerami czule wspomniała też o swoim partnerze.

Roksana Węgiel wspomina Kevina Mgleja. Internauci: Oby jeszcze nie zapłakała

Roksana Węgiel i Michał Kassin idą jak burza. W pierwszym odcinku zdobyli 29 punktów, w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami" jury przyznało im aż 35 punktów.

"Roxie, pięknie tańczyłaś... bardzo mi się podobało; Roksana przepięknie tańczy" – zachwycali się widzowie w komentarzach na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Reklama

Reklama

Dużo mniej podobała się internautom opowieść o Kevinie Mgleju, którą Roksana Węgiel wygłosiła przed kamerami.

"Ja jestem szczęściarą, bo w bardzo młodym wieku poznałam miłość życia. My z moim narzeczonym mieliśmy pod górkę od samego początku. Nieważne, jakie kłody spotykamy na swojej drodze, to zawsze wyjdziemy z tego cali" - wyznała piosenkarka.

Internauci w komentarzach dali znać, że trochę już tego Kevina za dużo. Niektórzy sugerują wręcz, że to Mglej wymusza takie zachowanie na młodej gwiazdce.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

"Taniec mega, ale czy w każdym odcinku będzie teraz o narzeczonym?; Przykro się patrzy na to, jak się kontroluje w obawie przed reakcją Kevina; Żal tego dziewczęcia, zaślepiona tym całym narzeczonym... pierwsza miłość, oby jeszcze nie zapłakała; Ona chyba wielką panią zgrywa, dystansuje się od reszty uczestników... pewno Kevinek jej zabronił"; On tego wymaga od niej; Zgroomingowana dziewczynka będzie go idealizować co odcinek. Inaczej będzie przypał w domu" – pisali internauci po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami".