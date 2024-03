Eurowizja 2024 odbędzie się w dniach 7, 9 i 11 maja 2024 r. w Arenie w Malmö na południu Szwecji. Podczas konkursu wystąpią przedstawiciele 37 państw. Polskę reprezentować będzie Luna.

Luna zaśpiewała w Sztokholmie. "Rusza się i śpiewa bez wysiłku"

Luna w polskich preselekcjach pokonała m.in. Justynę Steczkowską, Nataszę Urbańską i Edytę Górniak. Właśnie zaprezentowała po raz pierwszy na żywo przygotowany na Eurowizję 2024 utwór "The Tower". Premiera miała miejsce podczas imprezy ""Melfest WKND Pre Party 2024" w Sztokholmie, czyli preparty szwedzkich preselekcji.

Występ polskiej reprezentantki na międzynarodowej arenie spotkał się z mieszanymi reakcjami. Część internautów zwracała uwagę na entuzjazm wokalistki i radość z występu na żywo, podkreślali też, że na Eurowizji jest lepsze nagłośnienie, niż na nagraniu, które pojawiło się w sieci.

"Laska ma głos, a sami ją jako kraj podkopujemy, decyzja zapadła, wspierajmy Lunę; Pamiętajmy też, że na Eurowizji jest lepsze udźwiękowienie niż tu; Dziewczyna super, bardzo swobodnie się czuje na scenie, jest radosna, uśmiechnięta, rusza się i śpiewa bez wysiłku. Nie przepadam za takimi kawałkami, ale jest chwytliwy, wpada w ucho, tekst łatwy do zapamiętania. Lata świetlne od Blanki" – pisali fani Luny.

Luna zaśpiewała na żywo. "Jezu, uszy bolą"

Większość komentujących była odmiennego zdania. Pod filmikiem opublikowanym w sieci na Lunę wylała się prawdziwa fala krytyki, momentami ocierająca się o hejt. Internauci nie przebierali w słowach, oceniając słaby wokal Luny.

"Kibicuję jej, ale właśnie widzimy, dlaczego powinny być preselekcje z koncertem live; Słabiutki ten wokal. Luna na zajęcia z emisji głosu!; Oj dużo pracy przed Luną. Oby wokalnie się wyrobiła, bo brzmi to niestety mocno średnio; Totalna masakra; Naprawdę straszny wokal; Z całym szacunkiem dla Luny, ale aż przykro się na to patrzy; Jak ma się słaby wokal i rodziców milionerów, to na zabawę w karaoke idzie się reprezentować kraj na Eurowizji; Jezu, uszy bolą; Po co pchać się do występów na żywo jak nie umie się śpiewać na żywo; Kurde bardzo nieczysto ona śpiewa. I z oddechem ma problem" – pisali internauci.