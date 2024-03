Roksana Węgiel od dawna wzbudza ogromne emocje. Internauci żywo komentują jej związek z dużo starszym mężczyzną, który na dodatek ma dziecko z poprzedniego związku, wiele odsłaniające kreacje, a ostatnio rzekomy wpływ, jaki na piosenkarkę ma mieć Kevin Mglej.

Roksana Węgiel w koronkowej bieliźnie

Roxie Węgiel właśnie podsunęła im właśnie kolejny temat do dyskusji. Na swoim profilu na Instagramie 19-latka zamieściła zdjęcie, na którym pozuje w zmysłowej, koronkowej bieliźnie.

Łóżkowa sesja Roksany mocno podzieliła internautów. Fani wokalistki nie ukrywali zachwytu. "Śliczna jesteś; Promieniejesz kochana!; Ciało masz jak z bajki; Bogini" – pisali w komentarzach.

Nie zabrakło też pełnych oburzenia głosów, że młoda wokalistka świeci ciałem, zamiast talentem. Przy okazji wspomniano też Kevina Mgleja, narzeczonego Roksany Węgiel.

"Wolałam, jak świeciła talentem; Przesada; Coraz więcej ciała pokazuje, a coraz mniej talentu!!!! Ahhhh, a był talent na miarę drugiej Edyty Górniak; 19 lat, a już półnaga kręci się przed obiektywami!?!? Co pieniądze robią z ludźmi. WSTYD; Kevin nie zasługuje" – krytykowali internauci.

Roksana Węgiel "mocno przerabia swoje zdjęcia"?

W obronie wokalistki stanęli fani Roksany, ale nawet oni mieli małe "ale". W komentarzach zwracali uwagę, że to post reklamowy marki bieliźnianej.

"Nie no szok, że współpraca z bielizną wymaga zdjęć w bieliźnie. Wam Polakom to się już w du*ach poprzewracało. Sami jesteście idiotami, ale na siłę wciskacie to innym, żeby czuć się ideałem. Co najlepsze, Wy i tak nigdy dla świata nie będziecie kimś, dlatego lepiej wyrzucić swoje frustracje w Internecie, nic niewarte beztalencia" – grzmiał ktoś z internautów.

Nawet oni zasugerowali przy tym, że Roksana Węgiel przerabia swoje zdjęcia.

"Nie czepiałabym się tego, że zdjęcia są w bieliźnie, skoro ma współpracę z bielizną tylko tego, że mocno przerabia swoje zdjęcia, na czym została przyłapana nie raz. Wprowadzasz młode dziewczyny w kompleksy i próbujesz wmówić ludziom, że tak wyglądasz naprawdę" – napisała jedna z internautek.