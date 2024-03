Telewizja Polska przedstawiła swoją wiosenną ramówkę. Znalazły się w niej m.in. nowe seriale, programy muzyczne i publicystyczne, które poprowadzą powracające do TVP gwiazdy z dawnych lat, m.in. Robert Janowski, Artur Orzech czy Michał Olszański.

TVP stawia na sprawdzone formaty. Robert Janowski powróci

Wiosną na antenie TVP nie zabraknie ukochanych przez widzów seriali. Możemy się spodziewać kontynuacji "Na dobre i na złe", "M jak miłość", "Klanu", "Barw szczęścia", a także seriali "Komisarz Alex", "Ojciec Mateusz" i "Na sygnale".

Rozrywkę i wzruszenia zapewnią nam nowe edycje "Sanatorium miłości" z prowadzącą Martą Manowską, "The Voice Kids", do którego dołączyła Natasza Urbańska w roli jurorki, "Jaka to melodia" czy "Tak to leciało" z Kajrą i Sławomirem.

Wiosną w Telewizji Polskiej pojawi się także "Koło fortuny" z Norbim i Izabellą Krzan, "Va Banque", którego gospodarzem jest Przemysław Babiarz, "Jeden z dziesięciu" z Tadeuszem Sznukiem, "Postaw na milion" z Łukaszem Nowickim w roli prowadzącego oraz "Familiada" z Karolem Strasburgerem.

Kontynuowana będzie "Szansa na sukces", ale z nowym prowadzącym, którym został powracający do show Artur Orzech.

Zmiany szykują się także w programie "Jaka to melodia". Na początku na ekranie zobaczymy Rafała Brzozowskiego, który nagrał już wcześniej 30 odcinków programu, potem jego miejsce zajmie powracający do tej roli Robert Janowski.

Nowości w TVP. Serial z Roznerski i "Express Reporterów" Olszańskiego

Wiosną w telewizji publicznej zadebiutują trzy seriale. W piątkowe wieczory będzie to emocjonujący komediodramat "Będziemy mieszkać razem", który opowiada o losach Polaków i Ukraińców w pierwszych miesiącach inwazji Rosji na Ukrainę. W rolach głównych Lena Góra i Mikołaj Roznerski.

W niedziele śledzić będziemy losy bohaterów kostiumowego serialu "Matylda". Tytułową rolę zagrała Maria Kowalska, która wcieliła się w rolę córki uczestnika Powstania Styczniowego i buntowniczki wyprzedzającej swoje czasy. Kolejna propozycja to serialowa ekranizacja bestsellerowej powieści Marka Krajewskiego "Erynie" z Marcinem Dorocińskim w roli komisarza Popielskiego.

Znany z "Teleexpressu" Marek Sierocki poprowadzi nowy program "Co jest grane", w którym będzie prezentować hity polskiej, amerykańskiej i brytyjskiej sceny muzycznej. Już powrócił także muzyczny program "Muzyka na dobry wieczór". W pierwszym odcinku wystąpiła dawno niewidziana w polskie telewizji Kayah, a w kolejnych zobaczymy m.in. Ewę Farną, Lady Pank, Feel, Varius Manx, Kasię Kowalską, Małgorzatę Ostrowską i Annę Wyszkoni.

Powraca "Magazyn Ekspresu Reporterów", który ponownie poprowadzi Michał Olszański., Magazyn emitowany będzie w TVP1 w niedzielne wieczory.

Nowością będą "Rozmowy (nie)wygodne)" Mariusza Szczygła, emitowane w soboty w TVP Info. Wśród gości zaproszonych przez dziennikarza są m.in. Jerzy Stuhr, Adam Bodnar, Katarzyna Nosowska czy Magdalena Grzebałkowska.

Z kolei w telewizyjnej Dwójce swój nowy, sobotni program "no…wiadomo" będą mieć twórcy internetowi. Aleksander Lipski i Julia Święch, autorzy kanału "Orientuj się" oraz tiktoker Kacper Zembrzucki, znany w sieci jako zetkacper, mają w humorystyczny sposób komentować bieżące wydarzenia polityczne.