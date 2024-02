Wioleta Wramba przepracowała w Polsacie 12 lat. Była dziennikarką "Wydarzeń 24" i Polsat News. Wioleta Wramba o swoim odejściu z Polsat poinformowała na Instagramie, przypominając, że zaczynała tam od stażu, a potem pełniła funkcje edytorki, reporterki i prezenterki serwisów informacyjnych.

"Byłam stażystką, edytorką, reporterką i na końcu prezenterką. W każdym z tych miejsc poznałam wielu ludzi, a wśród nich: pasjonatów swojej pracy, nauczycieli zawodu, dziennikarzy z ogromnym doświadczeniem i chęcią do dzielenia się nim z takim nieopierzonym szczylem, jakim byłam" - napisała na Instagramie.

Powrót hitu sprzed lat

Na antenę TVP INFO wraca popularny przed laty talk-show pt. "100 pytań do…". Pokazywano go w TVP w latach 1988-1995, a formuła zakładała, że pytania gościom zadaje publiczność, na którą składają się dziennikarze. Do programu zapraszano osoby ze świata polityki, kultury, sportu, byli to m.in. Stefan Kisielewski, Jerzy Urban, Lech Wałęsa, Krzysztof Kieślowski, Ewa Wachowicz, Walerian Pańko, Krzysztof Zanussi, Grzegorz Ciechowski. Program prowadziła Anna Grzeszczuk-Gałązka.

"100 pytań do…" stawiało na różnorodność

"Z premedytacją zapraszałam ich wszystkich (red. - dziennikarzy) , zarówno tych z „Solidarności”, jak i z „Trybuny Ludu”. Nie wszystkim było to w smak, niektórzy uważali, że pewne media trzeba wykosić, ale nie godziłam się na to. Ta sama zasada dotyczyła zapraszanych gości. Jerzy Urban – bez względu na to, czy jego filozofia życiowa była po mojej myśli, czy też nie, musiał pojawić się w programie, ponieważ mieliśmy prawo odpytać go na różne tematy. Tę wizję przez pewien czas udawało się realizować, ale już w końcówce działalności „100 pytań do…” zaczęło się to zmieniać" - mówiła w 2016 r. wywiadzie dla Dziennik.pl Anna Grzeszczuk Gałązka.

Program "100 pytań do…" zadebiutuje na antenie TVP Info już w najbliższą niedzielę, czyli 25 lutego. Jak prowadząca figuruje w zapowiedziach właśnie Wioleta Wramba.