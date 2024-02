Ida Nowakowska, podobnie jak wszyscy pozostali prezenterzy "Pytania na śniadanie", już się z nim pożegnała. Ida jest także prowadzącą muzycznym talent show "The Voice Kids".

Ida Nowakowska jest pewna swojej pozycji w "The Voice Kids"?

Ida Nowakowska była nie tylko prowadzącą program śniadaniowy czy "The Voice Kids". Widzowie mogli ją także oglądać w talk-show "Ameryka da się lubić", podczas wakacyjnej trasy koncertowej Dwójki czy też na scenie "Sylwestra Marzeń". Od pewnego czasu plotkowano jednak, że Ida Nowakowska podzieli los wielu swoich koleżanek i kolegów i ostatecznie pożegna się z Telewizją Polską.

Pomimo tych plotek, w ostatnio wywiadzie dla "Faktu" Ida Nowakowska zachęcała jak gdyby nigdy nic do oglądania muzycznego talent show "The Voice Kids".

Reklama

Reklama

"Jest to fascynujący program pokazujący młode talenty, który wartooglądać całymi rodzinami. Program, który pokazuje małych, cudownychpasjonatów i rodziców, którzy podążają za ich marzeniami. Byłamnajmłodszą uczestniczką pierwszej edycji, jurorem i prowadzącą, podobnego formatu, ale dla tancerzy - »You Can Dance« i »You Can Dance Nowa Generacja«. Tak że znam emocje każdej ze stron" – opowiadała była tancerka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Przy okazji okazało się, że część odcinków została już nagrana w ubiegłym roku. Dziennikarzy "Faktu" byli zatem ciekawi czy Ida Nowakowska pojawi się także w nowych odcinkach emitowanych na żywo.

"Nikt mnie nie zawiadomił, że coś się zmieniło" – zapewniła Ida.