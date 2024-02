Katarzyna Pakosińska, artystka kabaretowa i aktor Piotr Wojdyło to ostatnia z zapowiadanych nowych par prowadzących "Pytanie na śniadanie". Dołączyli do Katarzyny Dowbor i Filipa Antonowicza, Klaudii Carlos i Roberta El Gendy'ego, Joanny Górskiej i Roberta Stockingera oraz Beaty Tadli i Tomasza Tylickiego.

Katarzyna Pakosińska: Będziemy wprawiać państwa w dobrą energię

Widzów powitał Piotr Wojdyło. "No to teraz już konkretnie — dzień dobry. Jak to miło, że jesteście państwo z nami od samego rana" — rozpoczął. Na bardziej onieśmieloną wyglądała Katarzyna Pakosińska.

"Dzień dobry mówimy wszystkim telewidzom telewizyjnej Dwójki, telewizji Polonia, no i mam takie nieodparte wrażenie, że czeka na państwa dzisiaj dużo niespodzianek. Będziemy podnosić poziom endorfin, wprawiać państwa w dobrą energię" — powiedziała artystka kabaretowa.

Jej partner próbował rozładować wyraźnie napiętą atmosferę. Piotr przyznał, że denerwował się przed rozpoczęciem programu. "Ale podpowiemy też, co zrobić, kiedy mamy w życiu za dużo stresu. Są na to skuteczne sposoby. Ja dzisiaj nie ukrywam, tego stresu rano było dużo, ale skutecznie sobie z nim poradziłem" — zapewnił. "Wiesz, Kasiu, co zrobiłem?" — zapytał koleżankę.

"Pytać, czy odpuścić?" — odpowiedziała pytaniem na pytanie nowa prowadząca.

"Pytać. Otóż oglądałem wiewiórki na rolkach. To mnie bardzo uspokoiło" — zdradził Piotr Wojdyło.