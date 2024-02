Daniel Dobosz opowiedział o swojej orientacji w wywiadzie dla czasopisma "Replika". W rozmowie z Krzysztofem Tomasikiem wyjawił, że długo udawał, iż jest osobą heteroseksualną.

"Swoją gejowską tożsamość zakopałem głęboko i na długie lata. Nawet gdy ktoś mi coś sugerował, twardo stałem na stanowisku, że jestem hetero i f**k off! Bardzo w tę swoją heteryckość wierzyłem" - powiedział Daniel Dobosz.

Daniel Dobosz był o krok od wzięcia ślubu z kobietą

Aktor powiedział, że starał się dopasować do "ogólnie panujących trendów obyczajowych".

W styczniu skończyłem 38 lat, a pierwszy raz wylądowałem w łóżku z facetem po trzydziestce. Wcześniej przez wiele lat byłem w relacji z kobietą, byłem nawet narzeczonym. Byłem kochany, szczęśliwy i spełniony. Tak wówczas myślałem, że się czuję. Bo moja głowa, moje ciało i moje emocje to były trzy osobne, nieskalibrowane byty. Trochę czasu minęło zanim się zestroiłem, zanim dotarło do mnie, że cały czas spełniałem czyjeś oczekiwania i wyobrażenia na temat mojej osoby, że byłem zadowalaczem, że to była moja strategia przetrwania, że to szczęście i ten rodzaj spełnienia nie są moje, że kłamstwo powtarzane sto razy staje się prawdą, że jestem hetero, że chcę założyć rodzinę, że chcę mieć dzieci, najlepiej troje i że dom z ogrodem na kredyt" - powiedział w wywiadzie dla "Repliki".

Daniel Dobosz o spełnianiu cudzych oczekiwań

Aktor opowiedział, że starał się żyć tak, by spełniać oczekiwania swojej rodziny.

"Chciałem być tylko akceptowany i lubiany, więc robiłem to, co ktoś chciał zobaczyć, bo bycie homo w tym kraju, w robotniczej rodzinie, gdzie słowa „pedał”, „pederasta”, „pedofil” i „zboczeniec” traktowane są jako wyrazy bliskoznaczne, nie jest szczęśliwym losem na loterii, no sorry, ale taki mamy klimat. Ale żeglując do kropki, starałem się spełnić przede wszystkim wyobrażenie mojej mamy na temat jej syna i tego, jak ma wyglądać jego życie. Mój brat zginął w wypadku samochodowym, więc ciężar oczekiwań był spory. Tak żyłem i nawet się w tym jakoś realizowałem” - powiedział Daniel Dobosz w wywiadzie.

Daniel Dobosz o pierwszym chłopaku

Nadszedł jednak w życiu Daniela Dobosza taki czas, gdy zakochał się w mężczyźnie.

"To był przedziwny moment, z jednej strony szczęście, randkowanie, myślenie o Tomku non stop, niecierpliwe wyczekiwanie kolejnego spotkania, a z drugiej strony wszystko robione po cichu i w tajemnicy, bo przecież to nie o mnie, bo nie jestem gejem" - wyznał w wywiadzie.

Kim jest Daniel Dobosz?

Daniel Dobosz urodził się 24 stycznia 1986 r. w Częstochowie. W 2010 r. wydział aktorski PWST w Krakowie. Od wielu lat należy do zespołu warszawskiego Teatru Studio, gdzie zagrał m.in. w sztukach: "Oda do radości", "Plath" czy "Wyspa Jadłonomia". w 2018 r. otrzymał nagrodę zespołową dla twórców spektaklu "Kowboje" z Teatru im. Osterwy w Lublinie, z którym związany jest od 2012 r. Ma na swoim koncie także Nagrodę im. Ignacego Lewandowskiego za rolę epizodyczną w spektaklu "Śnieg".

Widzowie kojarzą go także z popularnych seriali i filmów. Daniel Dobosz zagrał m.in. w hicie TVP "Wojenne dziewczyny" i "Żołnierze wyklęci". Znalazł się również w obsadzie głośnego musicalu "Córki dancingu" z udziałem Kingi Preis oraz filmach "Podglądacz" i "Nędza".