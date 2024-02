W marcu na antenę TVP2 powraca "Szansa na sukces". Reżyserką będzie ponownie współtwórczyni jego sukcesu Elżbieta Skrętkowska, a prowadzącym Artur Orzech.

Wojciech z "Szansy na sukces" hitem Internetu

Przed laty, a dokładniej w 2016 r., kiedy prowadzącym był jeszcze Wojciech Mann, w programie doszło do zabawnego spotkania. Jednym z uczestników był również pan Wojciech, "bezrobotny z Żoliborza, ale już z Saskiej Kępy", który zmierzył się z przebojem "Ocalić od zapomnienia" Marka Grechuty i zespołu Anawa.

Pan Wojciech wybrał zawodową taśmę, ale… tekst mu się zatrzymał. Dał jednak radę, bo jak wspomniał w programie, "ja wszystko mogę, jestem wszechstronnie utalentowany".

Filmik z jego występem, a praktycznie melorecytacją, stał się przebojem Internetu. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że jak komentowali później internauci, doszło do prawdziwego spotkania na szczycie. Ów uczestnik, pan Wojciech był prezenterem w Radiu Kolor prowadzącym nocną audycję. W tej samej stacji, której współzałożycielem był prowadzący "Szansę na sukces" Wojciech Mann.

"Pan Wojciech z Radia Kolor, pojawił się na audycji pierwszego Pana Wojciecha jednego z założycieli Radia Kolor; Jeśli Pan Wojciech gdzieś to czyta, to ciepło pozdrawiam, bardzo mile wspominam wieczory spędzone przy Pana audycji; Ten gość był genialny, ze wszystkich odcinków Szansy na Sukces pamiętam tylko jego i Justynę Steczkowską. To chyba najlepsza rekomendacja; Wygląda jak brat Manna, a cały występ jak skecz; Chciałbym takich ludzi i takie programy; Nie no nie mogę, ile razy to oglądam to płacze ze śmiechu ten Pan rozwalił cały system nawet sam Marek Grechuta się uśmiał choć należał do ludzi poważnych" – komentowali internauci.