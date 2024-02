Do naszych kin trafił właśnie wyreżyserowany przez Sofię Coppolę film pt. "Priscilla". Scenariusz "Priscilli" powstał na podstawie książki "Elvis and Me" z 1985 roku autorstwa Priscilli Presley i Sandry Harmon. Główną rolę w filmie zagrała Cailee Spaeny, a w postać Elvisa wcielił się Jacob Elordi, gwiazda obsypanego nagrodami serialu "Euforia" czy filmu "Saltburn" w reżyserii Emerald Fennell.

"Takie filmy zawsze chciałam robić. Chciałam, żeby widzowie w 100% poczuli się tak, jakby byli na miejscu Priscilli. Ale zależało mi także na tym, aby taktownie pokazać doświadczenia portretowanych postaci – na przykład rodziców Priscilli, którzy moim zdaniem musieli być bardzo rozdarci między potrzebą chronienia własnej córki a pozwolenia jej, aby słuchała głosu swego serca. Najważniejsze było dla mnie jednak to, aby film w każdej minucie oddawał prawdę perspektywie Priscilli" – powiedziała Sofia Coppola. Obraz opowiada o początkach znajomości Priscilli i Elvisa.

Marzenia w zderzeniu z rzeczywistością

Priscilla Presley to jedna z najbardziej znanych kobiet XX wieku. Zyskała wielką popularność poprzez małżeństwo z Elvisem. Mężem i żoną byli zaledwie przez sześć lat. Porzuciła "Króla", bo nie mogła wytrzymać jego nałogów i hulaszczego trybu życia. Rozwód nastąpił w 1973 r., a cztery lata później Elvis Presley zmarł. Miał zaledwie 42 lata. Co warte podkreślenia, ona nigdy nie wyszła ponownie za mąż.

W jednej ze swoich książek Priscilla napisała, że długo żyła marzeniami, ale codzienność z Elvisem rozwiała wszelkie jej złudzenia. "Nie sądzę, bym kiedykolwiek spotkała kogoś, kogo pokocham tam mocno jak Elvisa. Porównywanie kogokolwiek do niego jest bezcelowe. Tak, byłam z mężczyznami, na których mi zależało, ale Elvis zawsze pozostanie moją pierwszą miłością. I ostatnią" - stwierdziła.

Nastolatka i gwiazdor

Po raz pierwszy spotkali się, kiedy on miał 24 lata, a ona niespełna 14 lat. Urodziła się w nowojorskim Brooklynie 24 maja 1945 r. Jej ojciec, James Wagner, był pilotem i zginął w wypadku, gdy była niemowlęciem. Jej matka, Anna Lillian Iversen poślubiła potem Paula Beaulieu – oficera Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Beaulieu stacjonował w latach pięćdziesiątych XX wieku w Niemczech. Tam śliczna Priscilla poznała Elvisa Presleya, gdy odbywał w służbę wojskową.

Presley już był znany i uwielbiany. Koncertował, wydawał płyty, grał w filmach. 24 marca 1958 r. zgłosił się na ochotnika do armii. Stwierdził wtedy: "Armia może zrobić ze mną wszystko, co chce". W październiku tego samego roku Presley został przydzielony do 3. Dywizji Pancernej stacjonującej w okolicach Frankfurtu nad Menem w Republice Federalnej Niemiec. Elvis był kierowcą jeepa w pododdziale rozpoznawczym, przeszedł też szkolenie artyleryjskie na czołgach M-48 Patton. Nawet nie przypuszczał, że spotka tam największą miłość swojego życia.

Elvis grał tylko dla Priscilli

Po raz pierwszy Priscilla zobaczyła na żywo Elvisa 13 września 1959 r. Na spotkanie z muzykiem zaprosił ją jeden z pracowników bazy wojskowej. Ojciec 14-latki najpierw sprawdził u dowódcy reputację młodzieńca, który złożył propozycję i dopiero wtedy zgodził się na ich wspólne wyjście.

Gdy Elvis Presley zobaczył wtedy Priscillę, zakochał się od razu bez pamięci. Grał tylko dla niej. Zaczęli się spotykać. O wszystkim dowiedzieli się rodzice dziewczyny. Zgodzili się na randki. Idylla trwała do czasu końca służby Elvisa w Niemczech w 1960 r. Fanki gwiazdora zacierały ręce, bo miały nadzieję, że ten związek się zakończy, gdy zakochanych zacznie dzielić ocean. Pomyliły się.

Różowe listy miłosne i rozłąka

Elvis i Priscilla wymieniali listy miłosne. Ona wysyłała je w różowej kopercie, by od razu rzucały się w oczy w powodzi korespondencji od fanek. Po dwóch latach Presley zaprosił Priscillę do Los Angeles. Jej rodzice nie chcieli się zgodzić. W końcu ulegli.

Elvis Presley modeluje Priscillę

Priscilla stała się cieniem Elvisa. Zmienił ją, ulepił od nowa. On, największa gwiazda tamtych czasów i zakochana nastolatka, stworzyli parę, której zazdrościli wszyscy. Robiła to, co chciał. Kazał jej ufarbować na czarno włosy, zadbał o nowy wygląd, licówki na zębach, itp. Priscilla zaczęła się pod jego wpływem mocno malować, ubierała się jak seksbomba. Elvis posłał swoją dziewczynę m.in. na lekcje chodzenia.

Presley już wtedy był mocno uzależniony od wielu leków oraz m.in. metaamfetaminy. Swoją młodziutką narzeczoną zdradzał też na potęgę. Mieli sobie obiecać, że nie będą uprawiać seksu przed ślubem. Elvis Presley zaspokajał więc swoje żądze z innymi kobietami.

Ślub jak z bajki i proza życia

Po czterech latach Elvis Presley oświadczył się Priscilli. Podobno nie zrobił tego z własnej, nieprzymuszonej woli. Ojczym dziewczyny miał mu grozić, że oskarży go o uprowadzenie nieletniej. 1 maja 1967 r. w hotelu Alladin w Las Vegas Elvis Presley poślubił Priscillę Presley. Ich ślub był godny królów. Mówili o nim wszyscy.

Dokładnie 9 miesięcy po ślubie na świat przyszła ich jedyna córka, Lisa Marie. Elvis zakochał się w dziecku, a jednocześnie stracił zainteresowanie żoną. Priscilla ujawniła potem, że Elvis stwierdził, że nie jest w stanie uprawiać seksu z kobietą, która urodziła dziecko.

Priscilla i Lisa Marie były statystkami w życiu Elvisa Presleya. Król rock and rolla robił to, na co miał ochotę. Staczał się przy tym w piekło nałogów. Nie stronił też od romansów.

Romans Priscilli i rozwód

Priscilla, coraz bardziej samotna, nawiązała romans z karateką Mike’iem Stone'em. Podobno sam Elvis ją do tego namawiał. Gdy romans stał się faktem, Elvis się jednak wściekł. Mówiło się nawet, że chciał wynająć płatnego mordercę, by skończył ze Stone’em.

Priscilla i Elvis rozwiedli się w 1973 r. Kobieta dostała część majątku byłego męża, alimenty, a także procent od jego przyszłych przychodów. Założyła butik Bis&Beau, który zresztą rozreklamował sam Elvis, a jego klientkami były gwiazdy show-biznesu. Po trzech latach butik został zamknięty.

Po śmierci Elvisa w 1977 r. Priscilla stworzyła w rezydencji w Graceland w muzeum poświęcone muzykowi. Przez lata angażuje się w różne przedsięwzięcia, produkowała m.in. kosmetyki, filmy, grała w filmach. Wystąpiła m.in. w hicie "Naga broń" i serialu "Dallas". Priscilla udziela się charytatywnie. Występowała w programach telewizyjnych, m.in. "Tańcu z gwiazdami”, dubbingowała filmy animowane.

Priscilla Presley miała bogate życie miłosne. Spotykała się m.in. z Robertem Kardashianem, Julio Iglesiasem czy Richardem Gerem. Z Marco Garibaldim spędziła 22 lata, ma z nim syna.

Spadło na nią wiele nieszczęść. W lipcu 2020 r. jej wnuk Benjamin Keough popełnił samobójstwo. 12 stycznia 2023 r., w wieku 54 lat zmarła jej córka, Lisa Maria.

Lisa Maria skrytykowała scenariusz filmu "Priscilla"

Co ciekawe, Lisa Maria mocno skrytykowała scenariusz filmu Sofii Coppoli. Gdy go przeczytała, napisała do reżyserki. „Mój ojciec został przedstawiony jako predator i manipulator. Jako jego córka nie widziałam jego zachowania w ten sposób, a w przedstawionym na ekranie bohaterze w ogóle nie widzę ojca. Nie odczytuję tego też jako perspektywy, z jakiej moja matka patrzyła na mojego ojca. Patrzę na to i widzę szokująco mściwą i przepełnioną pogardą perspektywę, i nie rozumiem, dlaczego tak się stało” – napisała. "Będę zmuszona otwarcie powiedzieć, co o tym sądzę. Zwrócę się przeciwko Tobie, mojej matce i publiczności tego filmu" – podsumowała.

Priscilla Presley jest scientolożką. Do przystąpienia do Kościoła Scjentologicznego miał ją namówić John Travolta. Ma oryginalne hobby, interesuje się krótkofalarstwem. Nadal jest bardzo aktywna, bywa na imprezach, występuje. Ma niespożytą energię.