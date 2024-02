Największe polskie stacje komercyjne zaprezentowały już swoje wiosenne ramówki. Jedna z nich stawia na sprawdzone formaty, druga na nowości. Na antenie TVN pojawi się aż pięć nowych formatów. Gwiazdą jednego z nich będzie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan będzie musiała się sprawdzić

Jedną z nowości będzie show "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz" z Małgorzatą Rozenek-Majdan w roli głównej. "Zarówno Małgosia, jak i jej konkurenci muszą sprawdzić się w wybranej dyscyplinie. Oboje mają tylko cztery tygodnie na przygotowanie się do ekstremalnego i zupełnie nowego dla siebie zadania" – zapowiedzieli producenci show.

Wnioskując z filmików zamieszczanych przez Rozenek w mediach społecznościowych, na których celebrytka wylewa siódme poty na treningach, przed uczestnikami show naprawdę trudne wyzwanie.

Wiosną zobaczymy także nowy format "Czas na show. Drag me out", w którym sześć znanych z show-biznesu osób przemieni się w drag queens. W metamorfozie pomogą im doświadczone królowe. Z kolei "The Traitors. Zdrajcy" to program inspirowany popularną grą Mafia, w którym uczestnicy podzieleni zostaną na lojalnych i zdrajców. Prowadzącą show została Malwina Wędzikowska.

Miłośników gotowania przed ekrany przyciągnie show "Masterchef Nastolatki". W programie "Autentyczni" 50 osób w spektrum autyzmu spróbuje swych sił w roli dziennikarzy. Wśród zaproszonych m.in. Natalia Kukulska i Robert Makłowicz.

Nie zabraknie znanego show "Mam talent!" w odświeżonej formule. W roli prowadzącej pojawi się w tej edycji Agnieszka Woźniak-Starak.