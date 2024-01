"Pytanie na śniadanie" podobnie, jak inne programy w TVP, przechodzą metamorfozę. Głównie są to zmiany personalne. Od kilku tygodni wiadomo, że w śniadaniówce emitowanej przez TVP2 nie pojawi się już Anna Popek.

W czwartek okazało się, że pojawiać się w "Pytaniu na śniadanie" nie będzie też Małgorzata Opczowska oraz Ida Nowakowska. W środę z kolei rozstanie z poprzednim pracodawcą, czyli TVN potwierdził na swoim Instagramie Robert Stockinger.

Robert Stockinger w "Pytaniu na śniadanie". Z kim będzie współprowadził program?

"Po 13 latach w firmie i okrągłych 10 w redakcji "Dzień dobry TVN" nadszedł czas rozstania. Trudno opisać wszystko co tu przeżyłem, ile nauczyłem się w tym czasie i jak wiele zawdzięczam tej stacji.

Przyszedłem jako stażysta bez biurka, a odchodzę z doświadczeniem zasiadania w fotelu gospodarza flagowego programu. To była długa i piękna droga. Wychowankiem zostanę na zawsze. Nie żegnam się z ludźmi bo te przyjaźnie zabieram ze sobą. Co dalej? Zadbanie o siebie, swój spokój i wiarę we własne możliwości. Tego nigdy za wiele" - napisał.

W czwartkowe popołudnie na Instagramie programu pojawiło się zdjęcie nowej pary prowadzących. Stockingerowi będzie towarzyszyła Joanna Górska, która wcześniej pracowała w Polsacie. Z informacji zamieszczonych pod zdjęciem wynika, że para zadebiutuje już w piątek o godz. 7.30.