Nowymi prowadzącymi śniadaniówki zostali Joanna Górska i Robert Stockinger. Z programu zniknął aktor Robert Rozmus. Prowadził "Pytanie na śniadanie" wspólnie z Anną Popek, której również nie zobaczymy już w śniadaniówce.

Robert Rozmus pożegnał się z "Pytaniem na śniadanie"

Posadę prowadzących śniadaniówkę straciły już Ida Nowakowska, Małgorzata Opczowska i Anna Popek. Poza programem znalazł się teraz Robert Rozmus. Nowa szefowa, czyli Kinga Dobrzyńska zapowiada również pojawienie się nowej pary.

"Rozstaliśmy się też z Robertem Rozmusem, a w niedzielę pojawi się na ekranie nowa para prowadzących. Docelowo będzie pięć par, które będą prowadziły program w tygodniu i jedna para rotacyjnie co pięć tygodni pojawi się w sobotę i niedzielę. Chciałabym, żeby to były stałe dni w tygodniu, aby zapewnić dobrą współpracę z wydawcami" — powiedziała Kinga Dobrzyńska, szefowa programu w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl.

W piątek w roli gospodarzy po raz pierwszy pojawili się na ekranie Joanna Górska i Robert Stockinger. Sądząc po pierwszych komentarzach, które pojawiły się zaraz po rozpoczęciu śniadaniówki, widzowie nie przyjęli ich ciepło.

"To jakieś żarty? A gdzie moja ukochana Małgosia Opczowska? Kto to w ogóle jest ta Górska?; A gdzie Ida Nowakowska? Gdzie Tomasz Wolny? Bez nich to już nie to samo; Pytanie na śniadanie było apolityczne z ciekawymi tematami super prowadzącymi i bardzo ciekawi goście. A teraz co to ma być, drugie DTVN? To kpiny. Dlaczego niszczycie dobre programy? Wyrzucacie fajnych miłych prowadzących i zamieniacie ich na twarze z TVN! KPINY!!!; Koniec z ulubioną śniadaniówką. Nie oglądam. Przykro" – pisali na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Nowa szefowa "Pytania na śniadanie" zapowiada nowości

Na tym jednak nie koniec zmian. Kinga Dobrzyńska w rozmowie z Wirtualnemedia.pl podkreśliła, że do studia TVP wrócą dawno niewidziane twarze, ale też nie zabraknie nowych postaci i nowości programowych.

"Otwieramy się też na nowych gości. Będziemy zapraszać znanych ludzi kina, teatru, sztuki i nauki, których przez osiem lat nie było na Woronicza" — zapowiedziała nowa szefowa śniadaniówki.

Wspomniana nowa para prowadzących ma pojawić się w "Pytaniu na śniadanie" 27 stycznia.

"Będzie to połączenie ludzi z dwóch światów i różnych generacji. Oboje prowadzący są dziennikarzami, ale z innych środowisk. Podczas próby kamerowej natychmiast nawiązała się między nimi nic sympatii, co wróży bardzo dobrą współpracę" — opowiadała Kinga Dobrzyńska.

W programie pojawi się też wiele materiałów poradnikowych czy kulinarnych.

"W poniedziałek po raz pierwszy pojawi się kuchnia na słodko i słono, a jednym z prowadzących będzie Krzysztof Ilnicki, najlepszy cukiernik w Polsce według Europejskiej Akademii Gastronomicznej" – zachwalała Kinga Dobrzyńska.