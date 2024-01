Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska nie pojawiały się w programie od czasu zmiany władz w Telewizji Polskiej. Jak informuje teraz portal Wirtualnemedia.pl, obie panie nie wrócą już do śniadaniówki.

Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska znikają z "Pytania na śniadanie"

Przed świętami Bożego Narodzenia Ida Nowakowska pożegnała się z widzami wraz ze swoim partnerem z programu, Tomaszem Wolnym, zapowiadając dłuższy urlop. Jak donosi portal Wirtualnemedia.pl, prezenterka nie wróci już z tego "urlopu" do "Pytania na śniadanie".

Według informacji serwisu decyzję o odsunięciu Idy Nowakowskiej od programu podjęły nowe władze TVP. Prezenterka zapytana o to, czy dostała wypowiedzenie z publicznej telewizji, odpowiedziała enigmatycznie.

Reklama

- Nie mogłam dostać wypowiedzenia, ponieważ nigdy nie miałam stałej umowy z TVP, to reżyserzy i producenci proponują mi projekty, a ja wybieram te, które są według mnie najciekawsze. W 2019 roku ówczesna producentka "Pytania na śniadanie" Katarzyna Adamiak-Sroczyńska i Cezary Jęksa, który był szefem wydawców programu, zaproponowali mi prowadzenie "Pytania na śniadanie" w parze z Łukaszem Nowickim. Potem aż do grudnia ubiegłego roku prowadziłam go z Tomkiem Wolnym. Od czasu, kiedy Cezary Jęksa przestał pracować w programie, już nie współpracuję z nim — powiedziała Ida Nowakowska.

Z informacji serwisu wynika, że z pracą w "Pytaniu na śniadanie" pożegnała się także Małgorzata Opczowska.

Ida Nowakowska ma plany

Była już "gwiazda" śniadaniówki TVP w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przekonuje, że na brak pracy nie będzie narzekać. Ma już ambitne, międzynarodowe plany zawodowe.

Reklama

- Obecnie pracuję nad nowym, polsko-amerykańskim projektem w USA. W ubiegłym roku nagrałam również kilka programów, które będą pokazywane w tym roku. Rusza także bardzo ważna akcja Caritas Szkoła Szkole, wspierająca edukację dzieci w Syrii, której ponownie jestem ambasadorem – wyznała Ida Nowakowska.

Po zmianach w gronie gospodarzy "Pytania na śniadanie" pozostają, jak dotąd, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, Małgorzata Tomaszewska i Aleksander Sikora, Robert Koszucki oraz Izabella Krzan i Tomasz Kammel.