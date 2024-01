Wiatr zmian mocno wieje w TVP. Wielu dziennikarzy i prezenterów zakończyło w ostatnich tygodniach współpracę z Telewizją Polską i Polskim Radiem. Ich miejsce zajmują nowi.

Najwięcej wydarzyło się w programach informacyjno-publicystycznych. Trwa także wymiana prowadzących popularny program "Pytanie na śniadanie". Pożegnały się z nim Ida Nowakowska i Małgorzata Opczowska. Na grafiku nie ma też Anny Popek. Wiadomo również, że prezenterem "śniadaniówki" nie będzie Robert Rozmus.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Joanna Kurska o braku szacunku dla widzów

To, co dzieje się w "Pytaniu na śniadanie", skomentowała Joanna Kurska, która szefowała programowi od września 2022 r. do stycznia 2023 r.

Reklama

- Jeśli wymienia się bez powodu ukochane twarze, to świadczy o braku szacunku do widzów. To nieprofesjonalny ruch, który z pewnością odbije się na ratingu. Wielka szkoda dla programu. "Pytanie..." zostało przez nas odmłodzone, wprowadziliśmy piękne, młode twarze, ciepłe i sympatyczne osoby, na które czekało się co dzień w setkach tysięcy polskich domów - komentowała żona Jacka Kurskiego na łamach "Faktu".

Ida Nowakowska za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych postanowiła się w końcu odnieść do zwolnienia z "Pytania na śniadanie". Dziękuję wielu milionom widzów, którzy przez wiele lat współtworzyli z nami ten program! - napisała.

Żal, podziękowania i pożegnania

- Wielka szkoda że już Was nie zobaczymy w PNŚ to już nie będzie to samo ; Niestety nastal czas trudny dla madrych ludzi pelnych wartości. Jest Pani ogromną inspiracja, niech Pani dalej robi swoje; My również bardzo dziękujemy! Wnosiła Pani wiele radości, dobra, życzliwości, uśmiechu i tej iskry, której nie da się określić słowami, a która jest niezwykłym darem! Z Panem Tomkiem stworzyliście jeden z najlepszych duetów na przestrzeni trwania PNŚ. Dziękujemy! „The rest is silence" - cytując Klasyka - posypały się komentarze internautów.

Ida Nowakowska nie pozostawiła ich bez odpowiedzi.

Dziękuję za tyle wspaniałych wiadomości, filmików i komentarzy. Jesteście najcudowniejsi... - napisała Nowakowska.