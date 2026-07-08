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Był gwiazdą TVP, teraz zobaczymy go w TVN. Takie zadania przed nim stoją

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
32 minut temu
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Norbi
Norbi powraca do telewizji/AKPA
Były gospodarz programów "Jaka to melodia" czy "Koło fortuny" w TVP po przerwie od telewizji powrócił na antenę. Można go oglądać w TVN”. Teraz stacja oficjalnie poinformowała, jakie zadania przed nim stoją.

W tym roku program "Dzień dobry TVN" nadawany jest także w wakacje. W poprzednich latach śniadaniówka w letnie miesiące była na antenie tylko w weekendy. Tym razem TVN przygotował swoich widzów wiele atrakcji, w tym m.in. specjalną akcję „Kolonie letnie Dzień dobry TVN”.

Gwiazdorskie wakacje z "Dzień dobry TVN"

Od 27 czerwca osiem polskich gwiazd przez osiem kolejnych tygodni będzie zabierać publiczność w sentymentalne podróże do miejsc znanych im z młodzieńczych lat. W pierwszym "turnusie" widzom towarzyszyła Tatiana Okupnik, która w ostatni piątek współprowadziła "Dzień dobry TVN" z Ewą Drzyzgą i Krzysztofem Skórzyńskim. Artystka zabrała oglądających do Chłapowa, gdzie jako dziecko spędzała wakacje.

Norbi o pracy w TVP u Jacka Kurskiego: "Najlepszy czas w moim życiu"
Norbi o pracy w TVP u Jacka Kurskiego: "Najlepszy czas w moim życiu"

Norbi w "Dzień dobry TVN"

Od poniedziałku nową twarzą cyklu jest Norbert Dudziuk, czyli popularny Norbi. Jak się okazuje, i on będzie miał okazję sprawdzić się w roli gospodarza porannego programu TVN. Stacja oficjalnie poinformowała, że dawny gwiazdor TVP poprowadzi "Dzień dobry TVN" już w najbliższy czwartek.

Kto jeszcze poprowadzi „Dzień dobry TVN”?

W kolejnych tygodniach w akcji „Kolonie letnie Dzień dobry TVN” wezmą udział również Ralph Kaminski, Michał Pazdan czy bracia Golec. Według wcześniejszych ustaleń portalu Wirtualne Media gwiazdy nie tylko podzielą się swoimi wakacyjnymi wspomnieniami, ale też będą gospodarzami wakacyjnych wydań śniadaniówki. W rolach prowadzących w okresie letnim sprawdzą się także reporterzy programu. Pierwszym z nich był Marcin Sawicki, kolejnymi mają być zaś Małgorzata Tomaszewska czy Mateusz Hładki.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: tvpTVNNorbi
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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