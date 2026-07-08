"Taniec z Gwiazdami" już jesienią wróci na antenę Polsatu. Mimo, że do rozpoczęcia tego tanecznego show zostały jeszcze dwa miesiące, już jest wokół niego gorąco. Widzowie z niecierpliwością oczekują kolejnych informacji, jakie produkcja co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych.

Kto w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Ujawniono już kilka nazwisk uczestników 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Wiadomo, że swoich sił w walce o Kryształową Kulę, będą próbować m.in.:

Helena Englert

Krzysztof Kwiatkowski

Andrzej Rosiewicz

Matteo Brunetti

Piotr "Guma" Gumulec

Marta "Mandaryna" Wiśniewska.

Na nieoficjalnej liście pojawiają się z kolei nazwiska takich gwiazd jak Karolina "Kaeyra" Baran, Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, czy Dawid "Żurnalista" Swakowski.

Ogłosiła, że wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Nie tylko informacje dotyczące gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów. Okazuje się, że wielu z nich ciekawi, kto z tancerzy pojawi się na tanecznym parkiecie. Wiadomo już, że w 19. edycji "Tańca z gwiazdami" znów zobaczymy Michała Kassina a Jacek Jeschke pojawi się w show w roli choreografa.

Teraz jedna z tancerek zdradziła, że ona również ponownie pojawi się u boku jednej z gwiazd. To Sara Janicka. Na Instagramie zamieściła nagranie, na którym potwierdziła swój udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Internauci entuzjastycznie zareagowali na tę wiadomość.

"Brakowało cię bardzo w ostatniej edycji"

"Teraz już musi być Kryształowa Kula. Błagam, dajcie Sarze odpowiedniego partnera, aby mogła wygrać, bo zasługuje na to, jak nikt inny", "Królowa wraca. Mega tęskniłam i już nie mogę się doczekać", "Brakowało cię bardzo w ostatniej edycji", "Wow, tak się cieszę", "Wreszcie, czekałam na to", "Najlepsza tancerka wróciła" - pisali.

Wśród tych, którzy się ucieszyli z powrotu Sary Janickiej byli m.in. Magdalena Tarnowska, Vanessa Aleksander, Albert Kosiński, Maffashion, czy Maurycy Popiel. Z tym ostatnim Janicka tańczyła w 17. edycji show.

Kim jest Sara Janicka?

Sara Janicka to tancerka, która brała już udział w kilku edycjach "Tańca z Gwiazdami". Dwukrotnie dotarła do finału. W 15. edycji tanecznego show Polsatu w parze z Maciejem Zakościelnym zajęła 3. miejsce. Iwona Pavlović uznała, że ich taniec był wówczas najlepszym w historii "Tańca z gwiazdami". W 17. edycji w parze z Maurycym Popielem zajęła drugie miejsce.

Brała udział w 8. edycji "You Can Dance". Naukę tańca rozpoczęła w wieku 14 lat, wcześniej od ósmego roku życia trenowała gimnastykę artystyczną. Zdobycie najwyższej klasy tanecznej "S" zajęło jej trzy lata.