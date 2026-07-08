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Fani "Tańca z Gwiazdami" ją uwielbiają. Ogłosiła, że wraca do programu

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 16:14
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Sara Janicka
Fani "Tańca z Gwiazdami" ją uwielbiają. Ogłosiła, że wraca do programu/AKPA
"Taniec z Gwiazdami" jest jednym z tych formatów, który cieszy się ogromnym uznaniem widzów. Lista gwiazd, które pojawią się na parkiecie tanecznego show Polsatu powoli się zapełnia. Teraz jedna z gwiazd związana z tym programem poinformowała, że wraca. Fani nie kryją euforii i zachwytu. O kogo chodzi?

"Taniec z Gwiazdami" już jesienią wróci na antenę Polsatu. Mimo, że do rozpoczęcia tego tanecznego show zostały jeszcze dwa miesiące, już jest wokół niego gorąco. Widzowie z niecierpliwością oczekują kolejnych informacji, jakie produkcja co jakiś czas publikuje w mediach społecznościowych.

Kto w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Ujawniono już kilka nazwisk uczestników 19. edycji programu "Taniec z Gwiazdami" Wiadomo, że swoich sił w walce o Kryształową Kulę, będą próbować m.in.:

  • Helena Englert
  • Krzysztof Kwiatkowski
  • Andrzej Rosiewicz
  • Matteo Brunetti
  • Piotr "Guma" Gumulec
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska.

Na nieoficjalnej liście pojawiają się z kolei nazwiska takich gwiazd jak Karolina "Kaeyra" Baran, Joanna Jędrzejczyk, Izabela Kuna, Paweł Małaszyński, czy Dawid "Żurnalista" Swakowski.

Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość"
Polsat ogłosił kolejne nazwisko "Tańca z Gwiazdami". Aktor znany z "M jak miłość"

Ogłosiła, że wraca do "Tańca z Gwiazdami"

Nie tylko informacje dotyczące gwiazd cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów. Okazuje się, że wielu z nich ciekawi, kto z tancerzy pojawi się na tanecznym parkiecie. Wiadomo już, że w 19. edycji "Tańca z gwiazdami" znów zobaczymy Michała Kassina a Jacek Jeschke pojawi się w show w roli choreografa.

Teraz jedna z tancerek zdradziła, że ona również ponownie pojawi się u boku jednej z gwiazd. To Sara Janicka. Na Instagramie zamieściła nagranie, na którym potwierdziła swój udział w programie "Taniec z Gwiazdami". Internauci entuzjastycznie zareagowali na tę wiadomość.

"Brakowało cię bardzo w ostatniej edycji"

"Teraz już musi być Kryształowa Kula. Błagam, dajcie Sarze odpowiedniego partnera, aby mogła wygrać, bo zasługuje na to, jak nikt inny", "Królowa wraca. Mega tęskniłam i już nie mogę się doczekać", "Brakowało cię bardzo w ostatniej edycji", "Wow, tak się cieszę", "Wreszcie, czekałam na to", "Najlepsza tancerka wróciła" - pisali.

Wśród tych, którzy się ucieszyli z powrotu Sary Janickiej byli m.in. Magdalena Tarnowska, Vanessa Aleksander, Albert Kosiński, Maffashion, czy Maurycy Popiel. Z tym ostatnim Janicka tańczyła w 17. edycji show.

Kim jest Sara Janicka?

Sara Janicka to tancerka, która brała już udział w kilku edycjach "Tańca z Gwiazdami". Dwukrotnie dotarła do finału. W 15. edycji tanecznego show Polsatu w parze z Maciejem Zakościelnym zajęła 3. miejsce. Iwona Pavlović uznała, że ich taniec był wówczas najlepszym w historii "Tańca z gwiazdami". W 17. edycji w parze z Maurycym Popielem zajęła drugie miejsce.

Brała udział w 8. edycji "You Can Dance". Naukę tańca rozpoczęła w wieku 14 lat, wcześniej od ósmego roku życia trenowała gimnastykę artystyczną. Zdobycie najwyższej klasy tanecznej "S" zajęło jej trzy lata.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polsattaniec z gwiazdamisara janicka
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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