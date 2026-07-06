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Poruszające wyznanie Sebastiana Fabijańskiego. "Ci, którzy wiedzą..."

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
48 minut temu
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Fabijański
Sebastian Fabijański rozkręca karierę muzyczną/AKPA
Sebastian Fabijański zaprezentował nowy singiel. Utwór "Nie ma dnia" nagrał w duecie z Daryą. Premierze piosenki towarzyszy bardzo poważny wpis w mediach społecznościowych. Aktor odkrywa, co kryje się za treścią piosenki.

O Sebastianie Fabijańskim znowu jest głośno. W 18. edycji "Tańca z gwiazdami" w parze z Julią Suryś doszedł do finału. Potem wystąpił na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaśpiewał utwór "Nieidealna" w koncercie "Premier". Piosenka bardzo spodobała się widzom i Darya & Fabijański zdobyli drugie miejsce w ich głosowaniu. Teraz premierę miała druga wspólna piosenka tego duetu. Utwór "Nie ma dnia" ma poważne przesłanie.

Sebastian Fabijański o nowej piosence

Sebastian Fabijański napisał w mediach społecznościowych, że ta piosenka to wiadomość dla ludzi, którzy zmagają się "Mimo że «Nie ma dnia» to letni, wakacyjny, lekki numer, u źródła jest ból. Ból, który znają ci, którzy wiedzą, co znaczy depresja. Niech te słowa, które czasem tu wykrzykuję, będą dla was światłem, którego w momentach bardzo ciemnych praktycznie nie widzimy. Pamiętajcie - nadzieja zawsze się tli, choć może być niewidoczna" - napisał Sebastian Fabijański na Instagramie.

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Sebastian Fabijański: trzeba po prostu iść po pomoc

Sebastian Fabijański w niedawnej rozmowie w podcaście "Galaktyka Plotek" wrócił wspomnieniami do pobytu w szpitalu psychiatrycznym i podkreślił, jak ważne jest reagowanie na pierwsze sygnały kryzysu oraz korzystanie z pomocy specjalistów. "Myślę, że mój pobyt w szpitalu psychiatrycznym swego czasu przyniósł do mojego życia model dbania o psychikę i troszczenia się o nią. Problemy psychiczne są często bardzo wstydliwe" - powiedział Fabijański. "Ludzie chcą uciekać od problemów. To istotne, żeby nie zwlekać. W momencie, kiedy coś zaczyna się dziać, żeby iść po prostu po pomoc" - dodał.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: gwiazdataniec z gwiazdamiSebastian Fabijański
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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