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Sara James świętuje. Odniosła edukacyjny sukces

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
47 minut temu
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Sara James
Sara James jest tegoroczną maturzystką/AKPA
Sara James pochwaliła się fanom, że ma powody do radości. Uczestniczka "The Voice Kids", amerykańskiego "Mam talent" i Eurowizji Junior zdała maturę. A bała się egzaminu z matematyki.

Sara James przystąpiła do egzaminów maturalnych w maju 2026 roku. Wokalistka uczęszczała chodziła do klasy o profilu językowym i zdawała maturę z języka polskiego na poziomie podstawowym, matematykę na poziomie podstawowym oraz języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Największe obawy budziła u niej matura z matematyki.

Sara James o maturze

Wiesz co, chyba matmy. Matma jest dla mnie taka, no... Bo ja, wiesz, no, nigdy nie byłam ścisłym umysłem, więc generalnie ja polski, angielski to tam luz, ale ta matma jest dla mnie ciężka, bo ja po prostu nigdy tego nie kumałam. Od samego dzieciaka zawsze miałam problemy z matmą - opowiadała Sara James w wywiadzie dla Radia ESKA.

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Sara James chwali się zdaną maturą

8 lipca podano wyniki egzaminów maturalnych. Sara James pochwaliła się na Instagramie, że pomyślnie zdała egzamin dojrzałości. Na swoim profilu na osiemnastolatka zamieściła pełen radości wpis. "Matura zdanaaa. Let's goooo!!!" - napisała w relacji. Do informacji dołączyła fotografię, na której uśmiecha się z ogromnym bukietem czerwonych róż, będącym zapewne prezentem z okazji tego ważnego dnia. Gratulujemy Sarze James zdanego egzaminu!

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Źródło dziennik.pl
Tematy: egzaminmaturasara james
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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